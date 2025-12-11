最優5元1里 國泰世華亞洲萬里通卡優惠升級

▲國泰世華銀行與「亞洲萬里通」10日以「早刷這張 換里出發」全新訴求，宣布聯名卡全面升級優惠權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲32000里，輕鬆兌換日本來回機票。（圖／國泰世華銀行提供）

[NOWnews今日新聞]

國泰世華銀行與「亞洲萬里通」攜手合作10周年，自2015年發行全球首張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」以來，深受旅遊愛好者與品味消費族群青睞。雙方10日以「早刷這張 換里出發」全新訴求，宣布全面升級優惠權益，不僅首度在台推出刷卡賺取國泰航空會籍積分 ( Status Points ) 權益，上市加碼活動刷卡消費可享最優5元1里，新戶最高可獲32000里，輕鬆兌換日本指定航點來回機票。同時，卡友獨享里數兌換晶華軒個人套餐、指定機票最高10%里數回饋及機票92折起等尊榮禮遇，助卡友輕鬆實現夢想旅程。

廣告 廣告

根據國泰世華銀行統計，自2023年至今，消費贈里及兌里總量成長逾3成。亞洲萬里通總經理許佩渝表示，國泰世華銀行對「亞洲萬里通」來說，不只是夥伴關係，更是共同開創台灣哩程市場的先鋒，攜手引領「亞洲萬里通聯名卡」成為台灣好感度最高的哩程信用卡。如今產品權益再升級，除了讓日常消費以更快速、更直接的方式轉化為哩程外，更首度在台推出透過刷聯名卡消費，即可同時賺取國泰航空的會籍積分權益，代表卡友的每一筆消費，都將加速飛行夢想，同時提升貴賓權益。

國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，自2015年首度攜手亞洲萬里通發行聯名卡以來，當時透過業界首創「哩程加速器」創下快速累里熱潮，同時，也觀察到旅遊市場持續熱絡，這次推動升級正是回應市場對快速累積與超值兌換的強烈需求，合作不僅限於聯名卡，更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除透過聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將「小樹點」轉換亞洲萬里通里數，兌換機票、旅遊住宿的多元優惠。

▲國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，自2015年攜手亞洲萬里通發行聯名卡以來，透過業界首創「哩程加速器」創下快速累里熱潮。此次合作更擴大至國泰世華小樹點生態圈，除聯名卡能快速累里、兌里外，所有持有小樹點的卡友也可以將「小樹點」轉換亞洲萬里通里數，享有兌換機票、旅遊住宿等多元優惠。（圖／國泰世華銀行提供）

為持續拓展哩程使用場景，「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色「哩程加速器」再升級，納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，致力貼近卡友日常生活。這次更推出上市加碼活動與超殺優惠，首次申辦聯名卡的新戶首刷消費達檻享10000里數回饋之外，至2026年2月28日參與「煥新享里」活動，登錄並達一般消費指定門檻，最高回饋6000里，新卡友達消費指定門檻，最高回饋10000里。

不僅如此，在「哩程加速器」特店消費滿額，最高再享10000里回饋。同時，在於2026年3月31日前，聯名卡友於海外實體消費達指定門檻，登錄成功再享里數2倍回饋，最優享5元1里，最高回饋2000里，共計32000里數，助卡友輕鬆兌換日本指定航點來回機票。

此外，若卡友為「煥新享里」期間壽星（2025年12月10日至2026年2月28日），卡友於生日當月於「哩程加速器」消費，再享里數2倍，最多再獲5000里，新戶壽星最高可獲共計37000里。

▲「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」將經典特色「哩程加速器」全面升級，納入國內連鎖生活用品店、藝文購票、健身房及出國旅遊必逛免稅店等，並推出嶄新卡面設計，充滿未來感的柔和漸變絢彩色調，輔以彩虹光環點綴，代表生活與獎賞間的連結與流動，輕鬆開啟繽紛旅程。（圖／國泰世華銀行提供）

除了每筆消費都能快速累里之外，這次更全面升級飛航及獨家兌里禮遇，包含聯名卡刷卡購買國泰航空指定機票享92折起、獨享兌換台北/高雄至香港或日本機票10%里數回饋、指定Cathay shop（商品/餐券/購物卡等）享里數9折兌換。上市期間再重磅加碼獨享限量里數兌換「晶華軒」個人套餐。

為配合權益升級，這次也推出嶄新卡面設計，卡面從傳統單一底色，轉變為充滿未來感的柔和漸變絢彩色調；卡片中央簡約「A」符號，象徵「亞洲萬里通」（Asia Miles）核心精神，並以彩虹光環點綴，代表著生活與獎賞間的連結與流動，讓卡友透過日常消費，輕鬆開啟多元、繽紛的旅程，體現「亞洲萬里通」的現代感與無限可能。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼、7月起信用卡嘛也通

國人刷卡額再創高！過半民眾擁3張以上信用卡 9成為高回饋辦卡

國泰世華銀攜手自動販賣機龍頭金雨企業 越南推廣數位信貸平台