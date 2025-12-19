「最兇猛大腸癌」過往難撐一年 基因檢測助攻有望翻轉存活

cnews003251219a01

大腸直腸癌常年高居國人十大癌症發生率前二名，其中近二成患者，初診即為第四期轉移性大腸癌，若又屬於BRAF基因突變，傳統治療成效往往不佳，被視為撐不過一年的絕症，不過，隨著基因檢測助攻，即便是有「最兇猛腸癌」之稱的BRAF基因突變，醫師強調，目前也已有雙標靶治療可提高反應率，延緩抗藥性，存活期有望翻倍，臨床甚至有腫瘤完全消失的案例，為患者帶來新希望。

高雄榮民總醫院大腸直腸外科主治醫師吳志謙表示，儘管台灣人對大腸直腸癌並不陌生，但仍有一至二成患者，忽略早期篩檢、早期發現，初次診斷時已落入第四期轉移性大腸癌。

在轉移性大腸癌的基因圖譜中，常見突變包括KRAS、NRAS、BRAF最為常見，其中占比約一成的BRAF尤其兇猛，通常具有「病程極快、預後極差」的特質，好發於右側大腸，且在女性或年長者身上較常見。

「以前我們對這類病人就像霧裡看花，只覺得奇怪，為什麼病情惡化這麼快？」吳志謙醫師說，BRAF突變患者對傳統化療與單一標靶藥物具有先天抗藥性，即便使用多種藥物組合，平均存活期僅約1年；若不治療，更可能只剩6個月壽命，存活期幾乎比其他轉移性大腸癌少了一半。

令人振奮的是，透過基因檢測，精準選藥，BRAF突變患者的治療不再卡關。高雄榮總就收治一名70歲的婆婆，最初因頸部出現大腫塊至耳鼻喉科就診，切片後竟發現是大腸癌轉移，癌細胞一路擴散至頸部、縱膈腔（心臟旁）及多處淋巴結，且多位於較難手術的深處，屬於無法切除的晚期癌症。

吳志謙醫師說，在檢測出BRAF基因突變之後，家屬與患者決定嘗試對應的雙標靶藥物治療，經半年時間，頸部與縱隔腔的轉移淋巴病灶在影像上幾乎消失，連原發的大腸腫瘤也縮小，再輔以達文西機械手臂手術切除，病理報告顯示「已無殘存癌細胞」，效果好得叫人大吃一驚。

因應台灣健保政策進步，吳志謙醫師表示，目前針對轉移性大腸直腸癌患者，健保已給付包括BRAF在內的重要基因檢測，已成精準臨床治療的第一步，也是最重要的一步，因為，臨床數據顯示，BRAF突變患者有相當比例對新藥有反應，大幅延後抗藥性，相較於傳統療法僅能苦撐，雙標靶治療顯著降低死亡風險近四成，為這群最惡性的患者帶來新希望。

「現在罹患癌症，心態要跟十年前完全不一樣！」吳志謙醫師鼓勵轉移性大腸癌患者，切勿灰心喪志，隨著診斷工具與藥物手術的日新月異，癌症正逐漸走向高血壓、糖尿病一樣的慢性病，即便確診為第四期或驗出兇猛的基因突變，透過基因檢測精準配對藥物，再加上商業保險的輔助規劃，原本看似無解的病情，也有機會逆轉，爭取良好的生活品質與更長的存活期。

