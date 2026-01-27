最先稱「台灣101」是他 賈永婕當時這麼說

▲民進黨立委郭國文2024年12月質詢101董事長賈永婕就說，希望在賈永婕任內，應該做到的是「台灣101」而非是「台北101」。（圖／記者葉政勳攝，2025.09.01）

[NOWnews今日新聞] 美國徒手獨攀好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘完成登頂台北101，讓全台民眾為之振奮，不過行政院長卓榮泰描述此事，卻說「台灣101」，引發藍綠混戰。事實上，最早稱「台灣101」的是綠委郭國文，他在2024年12月質詢101董事長賈永婕就說，希望在賈永婕任內，應該做到的是「台灣101」而非「台北101」。

2024年12月，賈永婕赴立院進行專案報告時，郭國文質詢說，賈永婕都只提到台北市政府，忘記自己是官股代表，是獲行政院長、財政部長的邀請，才獲任101董事長，「這代表101是屬於國家層級，而非市府層級」。

郭國文說，「以後呢，就不是台北101，以後就是台灣101。」賈永婕納悶，「要改名嗎？」郭回答，「不是改名啦，這是通稱。過往都是講台北101，但它是代表台灣。」賈永婕說，「我們可以看看要不要把台北101改成台灣101，也很棒啊。」

不過事隔數日，賈永婕在臉書澄清，「台北101」這個名稱是台北人，以及所有台灣人的共同記憶，同時也是世界知名的IP，沒有更名的必要，請大家原諒她上質詢台時，也會有腦袋打結、陪講幹話的時候。

