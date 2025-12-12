「最先進」晶片留在國內 吳志中向外媒強調止戰才是真正避險

外交部政務次長吳志中接受法新社專訪表示，「最先進」的晶片會留在國內，他強調真正避險的方式是防止戰爭。（本報系資料照）

外傳外交部政務次長吳志中秘密訪問以色列，對此外交部不願多做評論。不過，外交部今日特別發布新聞表示，吳志中10日接受外媒「法新社」專訪，就全球供應鏈重組及台灣半導體戰略地位提出分；吳志中強調，單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生」；我們將把「最先進」晶片製造留在國內。

外交部指出，吳志中表示儘管中國軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持「最先進」半導體製造技術留在國內，以確保我國在全球產業鏈中持續扮演「不可或缺」的核心角色。

廣告 廣告

吳志中強調：「我們會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣，確保台灣持續在半導體生態系中扮演關鍵角色。」

對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險的說法，吳志中認為，台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資「仍與台灣緊密相連」。單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，「真正的解方，是防止戰爭發生。」

有關談及美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中指出，要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，「因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。」他並強調，雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。

吳志中分析，相信無論是美國或歐洲，若中國對台發動攻擊，基於自身「國家利益」考量都會作出回應；而美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益。吳志中強調，台灣不只是中國所單方宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益。

【看原文連結】