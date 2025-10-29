最具儀式感的慶生餐廳 吃貨網友推爆這幾家

記者/李明真報導

不僅是美食，台灣餐飲界用餐時提供的附加服務更是有口皆碑。近日就有網友在論壇貼文，想偷偷幫一位美國定居回來的朋友慶生，想要問比較特別的生日餐廳，餐點類型不限，重點在生日驚喜，因此很好奇大家有去過比較推薦的生日餐廳嗎？PO文一出引發踴躍討論，網友老饕紛紛不藏私分享自己的口袋名單。

肉多多火鍋以高CP值的優質肉品和新鮮海鮮，在台灣火鍋市場佔有一席之地。圖/李明真攝

一年一次的生日，許多人會選擇在外面用餐慶祝，而餐廳提供給壽星的驚喜與儀式感，也成為消費者選擇餐廳的重要考量，就有網友在論壇問起另人印象深刻的餐廳慶生服務，懂吃愛吃的鄉民們也在底下熱烈回應，「肉多多火鍋的肉蛋糕，好幾年了，好像也有員工唱歌」、「雙子燒肉慶生會幫你畫特別的紙圍兜」、「金色三麥會員，生日會有BAC六吋生日蛋糕一顆，但要提前三天預約」、「泰滾火鍋，當月壽星幾歲送幾隻蝦」、「BELLINI貝里尼，義大利語版慶生」、「海底撈的慶生真的蠻有感覺的，很歡樂」。

廣告 廣告

肉多多火鍋為壽星提供的肉蛋糕，網友熱烈討論並且稱讚。圖/李明真攝

包括特色餐廳或是連鎖餐飲品牌，都有一票死忠捧場的支持者。其中樂多多集團旗下的肉多多火鍋，獲得相當高的迴響與聲量，「肉多多的肉蛋糕吧！還是覺得看到很厲害，服務也很棒」，就連同集團的其他品牌也被提出討論，「新肉多多的火焰生日卡，很酷，只有在國外有看到過」、「明水然樂慶生，是先有打電話問我想寫的文字，在桌上有用心放我老婆名字的生日快樂VIP立牌，滿滿的尊榮感，我老婆都感動到哭了」。

同樣是餐廳提供的儀式感慶生，也是有不少網友針對過與不及，提出另類的見解，「台灣人好像比較害羞，生日有人唱歌感覺也很尷尬」、「有生日優惠的餐廳很多，但都是送折扣或優惠的，特別的很少」、「店員給唱生日快樂歌啊？簡單，包個紅包」、「現在有很多餐廳都無法冰蛋糕了，還驚喜」。