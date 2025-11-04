最具實權備受爭議 美國前副總統錢尼辭世

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）保守派美國前副總統錢尼辭世，享壽84歲。積極任事著稱的他堪稱美國最具有實權，但也最受爭議的副總統之一。

美聯社報導，老成穩重且強勢的錢尼（Dick Cheney）曾擔任前總統老布希（George H. W. Bush）的國防部長，在波斯灣戰爭期間指揮美軍；之後又在前總統小布希（George W. Bush）任內以副總統身分重返政壇。

實際上是小布希「營運長」的錢尼參與、乃至主導總統最重大決策的落實，而且是在心臟病纏身、甚至卸任後得接受心臟移植的情況之下戮力從公。對於美國在911恐怖攻擊後所採取的高度監控、拘留和審訊等非常措施，錢尼始終堅稱其必要性。

卸任多年後，錢尼成為總統川普攻擊目標，特別是在女兒麗茲．錢尼（Liz Cheney）成為川普在共和黨內主要批評者之後。麗茲針對川普在選舉失利後戀棧權力，以及在2021年1月6日國會暴動中的作為而槓上川普。

錢尼曾在為女兒拍攝的電視廣告中直言：「在我們國家246年歷史上，從未有人對共和國構成比川普更嚴重的威脅。他試圖用謊言跟暴力竊取大選，想在選民拒絕他之後繼續掌權。他就是個懦夫。」

錢尼去年公開表示，將在總統選舉中投票支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），這是他權傾華府時代的民主黨人難以想像的一幕。

錢尼一生歷經5次心臟病發作，常自覺命在旦夕。2013年他曾自述，「現在每天早上都是臉上帶著微笑醒來，感謝又多活一天」。這對一向給人「運籌帷幄、力挽狂瀾」形象的一代人物而言委實匪夷所思。

在他副總統任內恐怖主義方興未艾。錢尼曾透露，擔心恐怖分子從遠端控制殺害他，多年前便已將植入心臟的去顫器無線遙控功能關閉。

在錢尼任內，副總統不再只是個象徵性角色。相反的，他讓自己成為在伊拉克、反恐、總統權限、能源等一系列保守施政上的幕後推手，在體制內發揮著巨大影響力。

錢尼臉上永遠掛著被批評者稱為「冷笑」的一抹微笑。對於外界給他「幕後操盤手」的恭維，他自嘲說：「我是躲在角落裡、沒人看到的邪惡天才嗎？老實說，這麼搞還挺不錯的。」

錢尼2017年曾經訪問台灣。他在出席「凱達格蘭論壇：2017亞太安全對話」時進行閉門演講提到，美方仍支持台海維持現狀。

據轉述，錢尼當時指出，美國站在和平與穩定的角度，還是強烈支持維持現狀。他並表示，相信時任總統川普跟白宮幕僚可以處理好整個區域安全上的問題。（編譯：何宏儒）1141104