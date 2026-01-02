最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響台灣，冷空氣主力到位，氣溫持續下滑，昨夜至今晨、以及週六清晨將是這波最寒冷的時段，民眾務必提高警覺，嚴防低溫帶來的影響。

強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。

粉專表示，目前各地低溫約落在10至13度之間，部分風勢較強地區體感溫度恐再低3至5度；平原空曠地區、內陸近山區以及花東縱谷，在夜間輻射冷卻作用下，深夜到清晨不排除下探至8至9度，寒意相當明顯。

天氣在週日到週一白天將出現短暫緩和，強烈冷氣團略為減弱，轉為乾冷且晴朗的天氣型態，白天高溫可回升至17至22度，不過夜間與清晨仍受輻射冷卻影響，低溫約11至13度，日夜溫差偏大，早出晚歸仍要特別注意保暖。

不過好天氣不會維持太久，另一波強烈冷氣團將在週一夜間開始南下，週二起影響台灣多日，且屬於乾冷型態，若輻射冷卻條件配合，各地恐怕還會出現更低的極端低溫未來一週北方冷空氣持續補充，1月上旬整體偏冷，清晨寒意強烈恐成為常態，請大家做好心理準備囉。

