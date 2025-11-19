最冷時刻來了！今晚低溫探13度 鄭明典揭雲圖神秘X：夜間有輻射冷卻

記者柯美儀／台北報導

鄭明典指出，台灣上空的「X」現象其實是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻。（圖／取自鄭明典臉書）

「入秋最強」的東北季風發威，目前冷高壓中心位置已來到離台灣最近的階段，今（19）日晚到明晨是最強、最冷時刻，北部低溫約在13-16度左右。前氣象局長鄭明典也PO出雲圖，說明台灣上空的「X」現象其實是突出雲頂的山頭，提醒民眾注意夜間輻射冷卻，有些地方晚上還會降溫。

鄭明典今日在臉書PO出一張衛星雲圖，指出雲圖中箭頭所示的「X」現象。他說明，當冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間就會有輻射冷卻，冷空氣沿地形低處流動，有些地方晚上還會降溫。此外，隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，會帶來「山風」。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，受東北季風影響，週四、週五（20、21日）北部及宜蘭、花蓮天氣較涼，其他地區早晚亦偏涼；迎風面降雨範圍縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲為主。低溫方面，中部以北及宜蘭約15至16度，南部及花東17至18度，澎湖19至20度，金門14度，馬祖12至13度；高溫北部及宜花19至21度，中部及台東23至25度，南部25至27度，澎湖、金門20至21度，馬祖16至17度。

氣象署指出，週六、週日（22、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大；基隆北海岸、東半部及大台北山區仍有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。低溫預測為全台及澎湖、金門18至21度，馬祖15至16度；高溫宜花25至26度，西半部及台東26至30度，澎湖、金門23至24度，馬祖19度。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，下週一（24日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢較持續，其餘地區多雲到晴。低溫19至22度，高溫北部及宜蘭23至25度，中部及花東26至29度，南部28至30度，澎湖、金門24度，馬祖20度。

下週二（25日）東北季風持續影響，北台灣偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，基隆北海岸及東半部局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。低溫中部以北及宜蘭17至19度，南部及花東20至21度，澎湖21度，金門18度，馬祖16度；高溫北部及宜花22至23度，中南部及台東27至29度，澎湖、金門22度，馬祖17度。

下週三（26日）起，東北季風減弱，各地氣溫回升，東半部仍有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。

