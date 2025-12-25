最冷時刻來了！入夜「跌破10度」凍到明晨 跨年3地濕答答

記者蔣季容／台北報導

今晚至明晨最冷，局部地區可能下探10度。（圖／氣象署提供）

冷氣團發威！中央氣象署今（25）日表示，今晚至明晨是這波冷氣團最冷時刻，全台幾乎都低於14度，入夜後局部地區可能跌破10度，桃園以北及宜蘭地區要留意局部較大雨勢，週六起（27日）天氣逐日好轉。不過下週二（30日）又有新一波東北季風，屆時又將降溫轉雨。

氣象署預報員賴欣國指出，台灣目前受到北方高壓帶來較強冷空氣影響，今晚至明晨全台幾乎低於14度，尤其是靠近山區或內陸平地皆低於12度。入夜後新竹、苗栗、新北市山區、宜蘭、花蓮局部地區將低於10度。

賴欣國說明，明天白天北台灣整天約15度上下，中部及花東18至20度，南部20至22度，體感仍偏冷。週六至下週一（27至29日）冷氣團減弱，溫度逐日回升，中南部要留意日夜溫差大。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨、下雪地區

降雨方面，賴欣國提到，今天北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

賴欣國表示，週六冷氣團減弱，水氣減少，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。下週一各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

今晚桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（圖／氣象署提供）

跨年天氣出爐

下週二至下週三（30至31日）東北季風增強，北部及宜蘭高溫稍微下降，西半部及東北部低溫約13至17度，花東、澎湖18至19度，金門馬祖13至14度。降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

