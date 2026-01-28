最冷時刻來臨！今晚至明晨「下探12度」 週六又有冷氣團報到

低溫天氣配圖。李政龍攝



今日（1/28）天氣受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，白天開始水氣逐漸減少，除了迎風面花東地區仍有零星短暫雨外，今晚至明日（1/29）清晨將是最冷時間。明日白天起至週六（1/31）冷空氣減弱、氣溫逐日回升，週六晚上另一波東北季風南下，強度可能達大陸冷氣團等級、且影響時間長，北部、東半部天氣將再度轉為濕冷。

氣象署指出，今日清晨受華南雲雨區東移影響，迎風北部及東半部地區有局部短暫雨，氣象署針對基隆、新北發布大雨特報，中南部地區亦有零星小雨。白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。

廣告 廣告

溫度方面，受到東北季風迎風面水氣影響，今日白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度。離島天氣：澎湖多雲時陰，17至18度；金門晴時多雲，11至17度；馬祖陰時多雲，10至13度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據今晨觀測資料顯示，台灣附近中低雲很多，北部、中部山區有明顯降雨，清晨最低溫在新竹湖口，僅12度，其他地區約12至14度。今晚至明晨低溫仍可降至12度左右。

吳德榮表示，明日至週六各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨機率，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，明日北部微涼、中南舒適，週五、週六各地晴暖舒適，連日早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

吳德榮接著指出，根據最新模式模擬顯示，週六晚上另波冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨，週日（2/1）至下週二（2/3）受冷空氣影響，北台灣偏冷，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下週三（2/4）至週五（2/6）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，不過吳德榮提醒，因夜間輻射冷卻強，早晚氣溫偏低，日夜溫差很大，尤其下週三、四清晨，台北測站有機會觸及大陸冷氣團標準（≦14度），提醒民眾留意氣溫變化。

未來一週天氣變化。氣象署提供

更多太報報導

恐怖虎媽浴室囚女900多天「活活餓死」 貓爸未伸援一併起訴

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭

《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事