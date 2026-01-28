最冷時刻倒數「低溫探10度」 1圖秒懂3階段天氣變化

【緯來新聞網】受到東北季風影響，伴隨華南雲雨區東移，今（28日）各地早晚涼冷，下一波冷空氣在週六晚間報到，影響時間比較長，強度有機會達到大陸冷氣團等級，未來天氣將呈現「先濕後乾、短暫回暖、再轉濕冷」型態。

東北季風伴隨華南雲雨區東移，各地早晚涼冷。（示意圖／翻攝自pexels）

根據中央氣象署，今天中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星小雨，大台北山區及基隆北海岸雨勢較大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。



氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今天持續受東北季風影響，台灣北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚氣溫亦冷；今晚至明晨將會最冷，預估最低溫中部以北、宜蘭及金門地區攝氏12至15度之間，南部、花東及澎湖地區則為攝氏13至17度，馬祖最低溫攝氏10至11度。

廣告 廣告

未來天氣將呈現「先濕後乾、短暫回暖、再轉濕冷」型態。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

另一方面，今日白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣；迎風面的花東地區仍為零星短暫陣雨。週四及週五短暫回暖、降雨趨緩。



下一波強冷空氣會自週六晚間起南下，影響時間會比較長，最冷時間會落在週日至下週二清晨。這波冷空氣強度較強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以濕冷的型態為主。

更多緯來新聞網報導

熬8年終於圓夢！Marz23首度攻蛋 開賣倒數：念咒語扛壓力

「南霸天歌王」祕婚23年！七郎疑戴綠帽休妻 自爆嫁女兒給500萬