最冷時刻還沒到！ 今晚明晨最凍 低溫體感10度↓

最冷時刻還沒到！今（1）日晚間至明晨最冷，中央氣象署給出最新說明。

氣象署講天氣

中央氣象署指出，隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫會越晚越低，明天清晨中部以北、東北部低溫10度，南部12度，花東13至14度，中南部特別要留意日夜溫差。

中央氣象署接著表示，周日台灣附近水氣減少、天氣乾冷，周一到周二將有下一波強烈大陸冷氣團南下，桃園以北及東半部有短暫及零星雨，周三至周五則恢復乾燥天氣，僅迎風面有零星雨勢。

至於溫度變化，中央氣象署指出，明日屬乾冷，到周日前容易有輻射冷卻影響出現低溫，周日白天氣溫回升，1月5日、6日強烈大陸冷氣團南下且水氣增加，氣溫再度下降，7日至9日持續影響，各地氣溫偏低。

