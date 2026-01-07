最冷時刻還沒到！專家曝低溫急凍6度 台北恐升級寒流

【緯來新聞網】今（7日）因強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫，最冷時刻將出現在週五深夜至週六清晨，西半部空曠地區預估低溫急凍6度，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地寒冷。（示意圖／翻攝自photoAC）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」提到，週四至週五受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，週六宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。



預估本波冷氣團最低溫，出現於週五深夜至週六清晨，台北氣象站預估低溫9.5至10.4度，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右，而且今天深夜至明天，宜蘭太平山一帶有降雪的機率。根據定義，台北測站低於或等於10度即為寒流，代表有機會達到寒流等級。



周六起強烈大陸冷氣團稍微減弱，週日至下週一有受大陸冷氣團影響的機率，其中週日東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，下週一午後花東山區轉多雲，下週二至週三各地天氣晴朗，下週四午後竹苗山區轉多雲，下週五北北基宜有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。

