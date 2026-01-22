最冷時刻6度來了！明白天回溫 下波變天降雨時間出爐

記者蔣季容／台北報導

未來一週天氣。（圖／氣象署提供）

最冷時段要來了！中央氣象署表示，今（22）晚至明天清晨最冷，各地有機會出現10度左右低溫，連江甚至可能降到6度以下，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島降雨仍較明顯。明天白天冷氣團逐漸減弱，白天氣溫慢慢回升，不過中南部仍要留意日夜溫差大。

中央氣象署在臉書粉專「報天氣」指出，強烈大陸冷氣團持續影響，今天晚間到明天清晨是最冷的時候，苗栗以北及金門有機會出現10度左右低溫，連江甚至可能降到6度以下，中南部部分地區也有10度以下的機率，大家一定要做好保暖措施。

明白天回溫 早晚還是冷

氣象署說明，明天白天起冷氣團逐漸減弱，白天氣溫慢慢回升，但「早晚冷」的感覺仍很明顯，尤其是中南部日夜溫差大，外出記得多帶一件外套。

降雨方面，氣象署提及，今晚至明晨基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島降雨仍較明顯；明天白天起至週末，降雨將逐漸減少，轉為多雲到晴為主的天氣，僅東半部與恆春半島有零星降雨。

氣象署表示，週日至下週一（25至26日）中南部清晨容易出現局部霧或低雲，開車、騎車請放慢速度，注意行車安全。下週一東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率，請避免危險海邊活動。​

下週二再迎東北季風

氣象署預報員劉沛滕指出，下週二（27日）東北季風增強，加上華南雨區東移，北部及東半部降雨增加，中南部有零星降雨，到了下週四（29日）將回到穩定天氣。​

