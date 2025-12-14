最冷時段來了！極冷空氣發威 恐見「個位數」驚人低溫

綜合中央氣象署與氣象粉專分析，今晚至明晨將是強冷空氣影響最為明顯時段，低溫恐跌到10度以下。（示意圖／東森新聞）





最冷的時間來了！綜合中央氣象署與氣象粉專分析，今晚至明晨將是強冷空氣影響最為明顯時段，低溫恐跌到10度以下。

中央氣象署指出，明（15）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東低溫約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率。

中央氣象署也針對「新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣」6縣市發布低溫特報，今晚至明日上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

未來一周須注意低溫。（圖／中央氣象署）

中央氣象署接著表示，周三（17日）起北部、東半部水氣增，迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有飄雨，其他地區多雲到晴。

氣象粉專「氣象報馬仔」也發文指出，受大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，今晚至明晨將是強冷空氣影響最為明顯時段，各地入夜後隨著雲量逐漸減少，夜間輻射冷卻效應加劇，氣溫有快速降溫之訊號且呈現越晚越冷之趨勢，預期最低溫將出現在清晨前後，空曠地區有10度以下低溫發生機率，提醒夜間及清晨外出的民眾務必注意保暖。

