最冷時段還沒到 入夜探7度 下周寒流接力創新低溫

今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨最低溫在新竹9.9度，入夜至明晨是這波冷氣團最冷的時段，局部地區下探7度以下；今北台灣雨勢較明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨。氣象專家吳德榮表示，周日（4日）白天強烈冷氣團減弱，不過下周一（5日）另一波強冷空氣緊接著南下，下周三至周六（7至10日）有機會創入冬新低溫，並挑戰首波寒流。

中央氣象署觀測，今晨最低溫在新竹湖口9.9度，其他地區也只有10至13度，且溫度還會再下降。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，本島平地將出現7度以下低溫，絕不可小覷。降雨方面，今迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨機率；明天、周日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。

吳德榮表示，周日白天至下周一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷；下周一晚上至下周二（6日）上午另一波冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，下周二下午起轉晴冷，強冷空氣南下，加上明顯的輻射冷卻效應，下周三至周六在陽光下或許不覺得冷，但入夜氣溫驟降，有機會創入冬新低溫，並挑戰首波寒流（台北測站≦10度）；不過吳德榮強調，歐、美模式模擬冷空氣的強度及影響時間仍持續調整，應再觀察。

