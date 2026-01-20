最冷時段還沒到！7縣市低溫特報「跌破10度」 專家示警：體感更冷

今天（20日）隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（20日）隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，到了今晚至明天（21日），各地溫度會進一步下降，苗栗以北及金、馬將有10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，週三晚起至週五（23日）清晨，才是這波強冷空氣影響最劇烈的時段。

臉書粉專「氣象報馬仔」表示，受東北季風影響，冷空氣挾帶水氣南下，桃園以北及基宜地區為迎風面，因水氣偏多環境下，濕冷體感加劇，體感溫度將比實際溫度數值來得更低，週一（19日）晚間至今晨為降雨較明顯時段，今天及週三新北沿海、基宜地區及北部山區局部地區有較大雨勢。

專家說明，中南部中午至下午時段雖然感受較溫暖，但入夜後降溫速度快，加上強冷空氣及輻射冷卻效應雙重影響，日夜溫差偏大，清晨體感寒冷，千萬不要因白天偏暖而忽略夜間低溫，早出晚歸及清晨外出的朋友，務必適時添加衣物。

粉專指出，週三晚起至週五清晨，將是這一波強冷空氣影響最為劇烈之時段，隨著強冷空氣持續南侵，各地早晚氣溫寒冷，提醒民眾注意，另對長輩及心血管疾病患者具有較高健康風險，清晨低溫時段盡量避免外出，並加強保暖措施。

另一方面，氣象署也發布低溫特報，今日強烈大陸冷氣團南下，明日至週五強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，今天傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣，苗栗地區及金門則有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

（圖／氣象署）

