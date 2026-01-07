最冷時間還沒到 專家估「這天急凍」平地下探6度低溫

受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫下降，氣象專家賈新興指出，最冷時間還沒到，他預估周五深夜至周六清晨將出現最低溫，台北氣象站預估低溫落在9.5至10.4度，西半部空曠地區則可能降至6至8度；氣象粉專「台灣颱風論壇」也說，未來3天是冷氣團最強勢時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方也下探10至13度，堪稱是入冬以來最大挑戰。

賈新興今（7）日於YouTube頻道指出，最冷的時間還沒到，預估這波最低溫將出現在周五深夜至周六（9、10日）清晨，台北氣象站低溫預估約落在9.5至10.4度，西半部空曠地區則可能降至6至8度左右。

賈新興說，今深夜至明天宜蘭太平山一帶有降雪機率，中部合歡山也有機會下冰霰；明日至周五（8、9日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部深夜至清晨氣溫偏低，宜花東及鵝鑾鼻地區則會出現零星短暫降雨，周六（10日）也有短暫雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文說，氣象署最新低溫分布預測，未來3天是冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方最低也下探10至13度，堪稱是今年冬天以來最大挑戰，提醒要做好保暖工作，周末冷氣團雖稍微減弱，但後方還會有一些冷空氣南下，會讓偏冷的日子持續近一周，這波冷的時間很長，必須多留意。

