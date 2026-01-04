最冷的冬天！南韓便利商店「1年900家關門」 店長月薪僅32K

南韓便利商店迎來最冷寒冬，營業額屢創新低。翻攝GS25臉書



據南韓媒體今天（1/4）報導，南韓面臨物價與高匯率衝擊，便利商店迎來最冷寒冬，一年近9百家店鋪關門，更有店主透露，現在自己的月薪，僅有約3萬2千元台幣，比南韓的最低工資還少。

據韓媒《中央日報》報導，上個月30日，在首爾恩平區一家便利商店，62歲的李在天（이재천，音譯）看著帳目表直搖頭，說道：「營業額掉了20%，這是怎麼回事」，55歲的妻子金美香（김미향，音譯）轉過頭說：「真的是最冷的冬天，12月也是無可奈何啊。」

據悉，這家便利商店的地段不差，甚至在恩平區能排進前10名，即便如此，也無法躲過經濟寒冬，夫妻兩人透露：「報廢的商品價值，原本一天大約3萬韓元（約7百元台幣），到了12月，每天都高達5萬5千韓元（約1100元台幣）」、「總部的相關人士告訴我們，所有便利商店都是這樣。」

上個月28日，在京畿道坡州市的便利商店內，48歲的店主李煥宇（이환우，音譯）坦言：「客人真的變少了，現在我一個月的收入，只有150萬韓元（約3萬2千元台幣）。」2025年南韓最低月薪為209萬6270韓元（約4萬5千元台幣），一家店主的月薪，竟然不到最低工資標準。

根據南韓產業通商資源部的資料，南韓前三大便利商店品牌的店鋪數量，從2024年12月的4萬8722家，減少至去年11月的4萬7826家，一年內減少了896家，將近9百間店舖關門。

淑明女子大學經濟系教授崔哲（최철，音譯）分析：「高物價與高匯率推高原物料成本，不僅便利商店的經營負擔變重，整個市場的價格都在上升，進而抑制消費，加劇就業困難。」

