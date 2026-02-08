最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」

【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，寒流全面籠罩，全台多數地區低溫落在9至12°C之間，其中北部、宜蘭及部分內陸地區降溫最明顯。前氣象局長鄭明典也提醒，白天因雲量減少、日照出現，氣溫可能短暫回升，但入夜後若風勢轉弱，輻射冷卻效應將加強，最低溫往往會出現在傍晚到清晨時段，夜間降溫速度快，不能掉以輕心。

氣象署表示，受寒流影響，今日至明晨全台多地氣溫偏低，新北、台北、基隆、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、宜蘭、花蓮、金門及連江縣，都有出現10°C以下低溫的機率，其中連江縣不排除下探6°C左右。

氣象署目前已針對全台21縣市發布低溫特報，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，以及金門、連江縣，預計影響時間將持續至9日晚上7時。

氣象署提醒，低溫期間應加強保暖，使用電暖器或瓦斯熱水器時注意通風與用電安全，避免因低溫誘發心血管及呼吸道疾病。老人、孩童及弱勢族群更需特別關懷。預估週二（10）日白天起冷空氣將逐漸減弱，氣溫回升，週五（13）日至大年初一（17）各地晴朗回暖，但日夜溫差仍大，早晚低溫仍需注意。

