最冷還沒到！ 下週「這3天」再迎強冷空氣

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今（1日）全台降溫有感，氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（6日）晚起鋒面抵達，北台灣變天。週六至下週一（7至9日）將有另一波「很強」的冷空氣南下，至於會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確性很大，還要再觀察。

今（1日）全台降溫有感，氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（6日）晚起鋒面抵達，北台灣變天。（示意圖／unsplash）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（3日)「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

廣告 廣告

吳德榮說明，週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮表示，週五晚起鋒面抵達，北台變天。週六至下週一另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確性很大，故莫妄下定論，應再觀察。

吳德榮提醒，最新模擬已有「強烈冷氣團」的強度，美國（GFS）模式模擬、則大幅調弱又調強，而歐美的AI模式模擬亦不相同，且持續調整。

更多FTNN新聞網報導

嘉南羊乳表態「力挺行銷公司」再引眾怒 廣告小妹直言：覺得有點笨

AIT緊急宣布社群全面停更！ 原因曝光

​黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致

