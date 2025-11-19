最冷12度！鄭明典PO「神秘雲圖」喊：今越晚越冷

中央氣象署指出，在此次東北季風影響下，預計最冷的時段出現在今晚至明日清晨。（示意圖／東森新聞）





最冷的時間來了！中央氣象署指出，在此次東北季風影響下，預計最冷的時段出現在今晚至明日清晨，前氣象局長鄭明典也表示「要注意夜間輻射冷卻」，提醒民眾「有些地方晚上還會降溫」。

中央氣象署指出，今日至周五（21日）持續受東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，預計最冷的時段出現在今晚至明日清晨，中部以北及宜蘭低溫恐降到15至16度，其他地區低溫也有機會跌到1字頭，最低出現在馬祖的12度，所幸迎風面雨區縮小，僅桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

中央氣象署接著表示，周末（22、23日）東北季風會逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，但早晚天氣仍涼，中南部要留意日夜溫差，預計下周一東北季風將再增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

未來一周氣溫變化。（圖／中央氣象署）

前氣象局長鄭明典也在臉書發文，附上一張衛星雲圖指出「山頭突出雲頂，以前沒注意過箭頭處的這個『X』！」，解釋「冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間會有輻射冷卻，冷空氣會沿地形低處流動，有些地方晚上還會降溫。隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，會帶來『山風』！」

