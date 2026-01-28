最凍時刻殺到！回暖2天飆26度「又要轉濕冷」 雨下最猛時間曝

記者蔣季容／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

最冷時刻還沒到！天氣風險分析師吳聖宇表示，今（28）日是東北季風影響最明顯的一天，隨著水氣減少，今晚至明晨受「輻射冷卻」加乘影響，溫度將下探至最低點，空曠地區恐出現10度以下低溫。雖然明、後兩天短暫回溫，但週六傍晚起鋒面南下，北台灣將再度轉為有雨天氣，甚至可能出現較大雨勢。

吳聖宇指出，今天白天在迎風面的大台北、宜蘭甚至花東地區都還有些短暫陣雨機會，桃竹苗一帶則是雲層較厚的天氣，山區偶有零星飄雨，台中以南雲量較少，大致為多雲或有陽光的天氣。今天是東北季風影響最明顯的一天，苗栗以北到宜蘭白天高溫16至18度，中部及花東地區高溫20至23度，南部地區高溫23至25度。

廣告 廣告

今晚至明晨最冷 跌破10度

低溫方面，夜晚到明天清晨要注意輻射冷卻，台南以北到宜蘭都市地區低溫在11至15度之間，空曠地區有機會出現10度或以下，高屏及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區有機會出現12度或以下，因為配合輻射冷卻作用，預期今晚到明天清晨將是這波東北季風冷空氣溫度最低的一段時間。

吳聖宇說明，明後兩天台灣附近的東北季風強度明顯減弱，水氣方面，明天仍然受到較乾空氣的影響，底層迎風的東半雲量較多，偶有零星小雨或飄雨機會，西半部為晴到多雲天氣。週五華南逐漸又有中層水氣隨著高空西風東移，各地雲量較為增多，不過降雨不明顯，西半部則是多雲或有陽光的天氣。

一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

週四、週五回溫 中南部飆26度

明後兩天在夜晚清晨溫度較低的時候，西半部局部地區可能有霧出現的機會。底層風向轉變之後，溫度會回升上來，明天北部、東半部白天高溫20至23度，中南部高溫24至26度，夜晚到週五清晨中北部、東北部都市地區低溫13至16度，空曠地區仍可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到15度或以下。週五各地高溫變化不大，夜晚到週六中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到15度或以下。

週六晚間至週日清晨恐有「較大雨勢」

吳聖宇提及，週六傍晚至入夜鋒面南下經過，位於華南的中層短波槽也很快東移，北台灣部分地區在週六晚間到週日清晨之間可能有稍大的雨勢出現機會，一直到週日白天水氣還是較多，中北部、東半部仍持續會斷斷續續有短暫陣雨出現機會，下週一（2/2）降雨才會減少，逐漸又縮減回到迎風面地區。

溫度方面，週六北部、東半部高溫20至23度，中南部高溫24至26度，晚間到週日清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區可能降到15度或以下。週日東北季風較明顯，北部、東北部高溫下降到17至19度，花東地區高溫19至22度，中部地區高溫20至23度，南部高溫23至25度。

吳聖宇表示，週日晚間到下週一清晨中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區可能降到14度或以下，感受會比較偏涼，預期週末這波冷空氣強度仍是東北季風等級，可能還達不到冷氣團的門檻，後續預報變化可以再觀察。

更多三立新聞網報導

國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降

立百病毒致死率75%「無藥醫」！醫曝9症狀 曾釀大群聚百人死亡

59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力

美國正式退出！WHO遭轟「假裝台灣不存在」 衛福部發聲：全世界的損失

