最初的感動？南韓NC推出《天堂》經典版 懷舊玩家：準備好了

再戰十年？上世紀末問世的經典網路遊戲《天堂》，近期南韓營運商NCSOFT宣布，將於今（7）天晚間7點起，正式開放「經典版」伺服器，且至2月10日完全收費；消息一出引發懷舊網友熱議，有人表示「保力達準備好了」，但也有人批評「這次打算騙多少？」

你覺得舒服多了？曾經風靡全台網咖、是許多人青春回憶的網路遊戲始祖之一《天堂》，遊戲公司南韓NCSOFT日前宣布推出「經典版」。

本次將帶領玩家回到2000年，重新開放說話之島、奇岩城、龍之谷等1.82C早期版本；遊戲介面也將是「古早味」風格，且前三天開放玩家免費遊玩，但從2月11日，起就必須支付每月650元的月卡，才能繼續暢玩。

消息一出，部分網友高喊「準備好了」、「保力達、香菸已買」，還有人揪團在雙北開網咖玩遊戲；因為老人懷念的不是裝備、數值，而是「大家都在手動坐牢」的感覺，「真的是玩回憶」，有人會包1個月玩玩看、也有人覺得先玩三天免費，「找不到當年感動，我們再退坑也不遲」、更有人「再被騙一次也願意」。

但也有網友批評遊戲公司NC，本次經典版做出許多改動，「就不能老實放原版遊戲就對了」？但也有人反駁遊戲環境早已不同，如果現在還要讓大家回去「原汁原味」，被夏洛柏追得滿話島跑、完全沒有平衡性，「才是搞不清楚狀況」。

1998年的老遊戲再度引發關注，預計接下來三天將掀起一陣懷舊熱潮。





