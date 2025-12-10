最動人的感恩之聲 ACC非洲院童巡演溫暖登場

張副祕代表盧市長贈送珍奶襪。

▲張副祕代表盧市長贈送珍奶襪。

在非洲救助逾2萬名孩童的阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，ACC）將於明年1月2日，在台中中山堂推出「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演。10日於市府舉辦宣傳記者會，來自賴索托的26名院童以歌舞、鼓樂與燦爛笑容揭開序幕，純真而深刻的能量打動在場所有人，副秘書長張大春與貴賓們齊為孩子們的精彩演出熱烈鼓掌，並預祝巡演圓滿成功。

張大春副秘書長表示，ACC今年以全新方式呈現巡演內容，特別融合20週年紀錄片《非常》中的動人片段，搭配院童精心準備的歌舞演出，讓觀眾能更深入認識ACC在非洲長年投入的教育、照顧與文化交流工作。ACC陪伴無數孩子走過生命的艱難，也見證他們從困境中站起、綻放希望，這份感動將透過舞台傳遞給臺中的每一位觀眾。

「小小的努力，也能成就大大的夢想。」張大春感性地說，ACC院童以感恩之心踏上國際舞台，勇敢展現自我、汲取成長，這段旅程將成為他們人生中無可取代的珍貴記憶。市府也誠摯邀請市民以行動支持孩子的勇氣與努力，有意觀賞者可至活動網站（https://reurl.cc/R91q96）索票，一起為孩子們加油。