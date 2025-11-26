最危險不是氣溫陡降當天！ 醫：低溫後2至6天才是心梗高峰期

黃軒提醒，通常猝死並非當天發生，而是在天冷後2至6天內突然爆發。（示意圖／photoAC）

今天（26日）北部、東部天氣較涼，中南部日夜溫差大，週末北部將降到15度上下，部分地區還可能下探12度。胸腔暨重症醫師黃軒指出，許多「天冷猝死」其實不是當天發生，而是在低溫後2至6天內引爆，患者外表看似正常，血管、血壓與凝血系統可能已經慢慢失控，「冷天不是最危險的那天，最危險的是你以為『自己已經習慣了冷』的那幾天！」

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」撰文道，天冷猝死不是當天發生，有時以為身體冷只是「冷」，其實全身連續好幾天已經在拉警報，「我們在急診最怕的，不只是某天突然變冷，而是——冷到了，然後之後的那48～144小時。」

黃軒表示，這段時間，就像全身被按下慢速計時炸彈，病人看起來正常、生活照舊，但身體內部其實正在醞釀一場「顯微級的火山鏈反應」，血管收、血壓升、凝血風暴啟動，最後在2至6天後，堵住冠狀動脈，「這種延遲式心臟偷襲，已經被多篇國際期刊反覆證實。而且越年輕越以為沒事、越大意的人，反而越容易被打個措手不及。」

黃軒解釋，接觸到冷空氣時，血管會先冷縮，接著讓交感神經如同喝了能量飲料瞬間暴衝，當血管遇冷，第一反應不是「保暖」，而是直接縮成一支冰棒，並導致血壓上升、心跳變快、心肌耗氧量變高；氣溫每下降攝氏1度，都會造成，血管收縮、血壓上升、血液黏稠度上升、凝血系統活化、發炎反應延遲性增強，這些效應會在接下來1至6天逐步累積，讓心血管事件呈線性上升。

黃軒說，低溫不一定是當場奪命，而是讓血液像被偷加了濃稠劑，因此血液會在48至96小時變「黏、濃、硬」，讓血液成了「堵管神器」；不僅如此，寒冷還會刺激身體IL-6、CRP、TNF-α等發炎因子上升，就像是拿著小槌子，對著動脈裡的粥樣斑塊敲敲打打，將本來穩定的斑塊敲到鬆脫，最後在第3至6天變成不穩定破裂源頭，「這時候只要一個契機，如咳嗽、情緒、上廁所用力、清晨交感神經飆升等，血栓就啪一下堵住。」

黃軒示警，心肌梗塞是心臟病界的「瞬間斷電」，幾乎都是急性血栓形成，而低溫剛好就是「完美做血栓的天氣」，因此通常急凍後3、4天才會有一批人發生心肌梗塞，「冷天不是最危險的那天，最危險的是你以為『自己已經習慣了冷』的那幾天！」

