最危險地方最安全？詐騙車手約警局旁面交 狼狽遭逮畫面曝光

江姓女車手遭移送。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽一名郭姓男子，誤信投資詐騙，被騙走50萬元積蓄，報警後與警方配合將計就計，不動聲色與對方相約面交，詐騙集團以為「最危險地方就是最安全的地方」更改到在北大派出所旁面交，警方一見到江姓女車手現身，立刻上前表明身分逮人，詢後依詐欺等罪嫌移送法辦。

據了解，一名郭姓男子日前在社群平台上，看到自稱某投資公司的社群，遭對方詐騙，面交50萬元給對方後，發覺不對勁報案後，這才驚覺遭詐騙，後續依照警方指示，不動聲色地與對方持續周旋，見對方再度邀約面交，要求支付2百萬元，便向警方通報。

警方逮捕江姓女車手。（圖／翻攝畫面）

郭男昨天（19日）下午2時許，依約前往樹林大義路某超商等候面交時，對方卻突然傳訊表示，「股務經理對您這邊的環境不太熟悉，他目前在三峽區學成路398號前」，要求郭男改前往此處進行面交。

郭男與警方一看地址，赫然發現就在北大派出所旁，於是暗自竊喜，依約前往現場，一見到45歲江姓女車手現身面交時，當場將江女逮捕，並在身上起獲手機、工作證、現金收執聯等證物，詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

詐團傳訊要郭男前往另一地點面交。（圖／翻攝畫面）

