最危險就是最安全？詐團誤判選派出所旁面交 三峽警速逮女車手

【記者曾佳俊／新北報導】面對層出不窮的詐騙手法，新北市警察局長方仰寧親自拍宣導片教民眾如何防詐，如果遇到要交款「可以約在派出所面交」，而詐團成員真的也聽進去了，近日三峽一名郭姓男子欲面交200萬元，原本約在超商，後來竟改在北大派出所旁，女車手一出現就被大批警員包圍壓制，起獲手機、假工作證及現金等證物，凸顯詐團誤信「最危險的地方就是最安全的地方」的錯誤心態，最終淪為自投羅網。

據了解，郭姓男子於本月13日向警方報案，稱遭自稱「永德投資公司」的網路詐騙集團詐騙，已面交新臺幣50萬元。

廣告 廣告

警方受理後立即展開調查，掌握詐團將於19日下午3時，將在樹林區大義路某超商進行第二次面交，金額高達200萬元，三峽分局獲悉後，於當日下午2時即派員埋伏待命。

而過程中，詐團雖一度察覺有異，臨時更改地點並延遲交易時間，最終仍於下午4時56分在三峽區學成路398號前（鄰近北大派出所）查獲江姓車手，當場起獲手機1支、永德投資公司工作證1張、現金收款收執聯1張及新臺幣9,300元等證物，全案事證明確，警方後續將擴大追查是否有其他共犯接應，並依法移送新北地檢署偵辦。

三峽分局長許再周表示，詐騙集團無所不用其極，甚至妄想以「最危險的地方就是最安全的地方」來掩人耳目，殊不知警方早已嚴陣以待。他也再次呼籲民眾，投資理財應循合法正當管道，切勿輕信網路廣告或陌生投資邀約，若有疑慮，務必撥打165反詐騙專線或就近向派出所諮詢。

新北市政府警察局局長方仰寧日前也強調「約面交，就約派出所面交」，詐團竟試圖挑戰公權力，遭受三峽分局員警當頭棒喝，此案正是最佳實例，警方將持續強化打詐作為，守護市民財產安全，讓詐騙無所遁形。

女車手被派到指定地點面交，即使面前是派出所也要裝鎮定，而賊星該敗，警員出現將其包圍逮捕。翻攝畫面

全民一起來打詐

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

專收出事藝人？ SWAG向粿粿、家寧招手 喊出優渥條件

黃仁勳也難救！3大難題夾殺「台灣夜市正在消失」 士林攤位大減不到一半（壹蘋10點強打）

Hyundai Crater概念越野SUV 預告2025 LA車展全球首發

