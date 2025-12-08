最危險的油「不是豬油」！醫師提出CSI數據 破解民眾迷思
（記者張芸瑄／綜合報導）近年民眾愈來愈重視飲食油脂的健康議題，不少人認為「奶油比豬油更健康」，甚至逐漸避免使用傳統動物油。不過蕭醫師近日在診間分享臨床經驗指出，根據「CSI 指數（Cholesterol-Saturated Fat Index，升膽固醇指數）」評估，豬油對血管的負擔其實不如奶油高，過去普遍認知恐怕有所誤解。
CSI 指數揭密：奶油升膽固醇程度高於豬油
蕭醫師說，CSI 是用來衡量油脂造成血膽固醇上升風險的指標，計算方式為：
CSI ＝ 0.05 × 膽固醇（mg）＋ 1.01 × 飽和脂肪酸（g）
以常見三種動物油脂比較：
豬油 CSI：約 40–45
奶油 CSI：約 47–50
雞油／鴨油／鵝油 CSI：約 35–38
他指出，許多人以為豬油較傷身，但實際上奶油的飽和脂肪含量更高，對血管負擔也更大。
雞油、鴨油、鵝油脂肪酸組成更佳：不飽和脂肪比例近 70%
蕭醫師指出，雞油、鴨油與鵝油的飽和脂肪含量相對較低，不飽和脂肪（包含油酸、亞油酸）比例約 65%～70%，與橄欖油的脂肪組成相當。
他強調，這類「白肉動物油」在 CSI 指數表現最好，卻經常因刻板印象被倒掉或棄置，「反而是最被低估的動物油」。
研究：把 10g 飽和脂肪換成好油，死亡率下降 27%
蕭醫師引用《美國醫學會期刊》（JAMA）一項追蹤 12 萬人的研究指出，只要將每日約 10 公克的飽和脂肪（相當於一湯匙奶油或豬油），以「多元不飽和脂肪」取代，如堅果、魚油等，整體死亡率可降低 27%。
他提醒，豬油雖較奶油健康，仍不代表應大量攝取，「不能因為成績比較高，就把它當成『健康油品』」。
乳製品仍可選擇草飼奶油：營養較佳但仍不及好油
對於仍需使用奶油的族群，蕭醫師建議選擇「草飼奶油」，其含有較多 Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）及維生素 K2，營養密度優於一般穀飼奶油，但整體脂肪組成仍不及雞油、鵝油等動物油健康。
醫師建議：想吃動物油？順序應為「雞油 ＞ 豬油 ＞ 奶油」
蕭醫師總結，若以油脂對心血管影響排序，依 CSI 指數來看：
雞油、鴨油、鵝油（最佳）
豬油
奶油（飽和脂肪含量最高）
真正保護心血管的方法仍是：
減少飽和脂肪
多攝取多元不飽和脂肪（魚類、堅果、橄欖油等）
他呼籲，民眾在選擇油脂時，不應只依照傳統印象，而要回歸科學數據。
