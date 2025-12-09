「最危險一年」泡泡瑪特股價跌41%！Labubu溢價腰斬、二手價跌破官方價
記者許雅惠／台北報導
泡泡瑪特近來股價慘遭重擊！從 8 月底衝上 339.8 港元高點後急轉直下，短短數月蒸發逾 40%，9 日上午股價僅剩 194.3 港元。外資更直言，品牌金雞母 Labubu 熱度明顯降溫，若明年再沒有新 IP 接棒，泡泡瑪特在中國市場的營收恐怕會直接「掉兩成」。
根據陸媒報導，摩根士丹利（大摩）11 月底最新研報指出，泡泡瑪特已走出前兩年火箭式爆量期，正邁向更長線、可持續的成長階段。大摩預估，Labubu 今年銷售額有望衝到 155 億人民幣，比 2023 年暴增 41 倍！但也因為基期太高，2026 年的成長勢頭勢必放緩，部分追求潮流的消費者可能不會再回流。大摩因此調整評估，把泡泡瑪特目標市盈率從 32 倍下修至 26 倍，目標價也從 382 港元砍到 325 港元，不過評等仍給出「增持」。
德銀當前給予泡泡瑪特「持有」評級，目標價為 228 港元
德銀則從供需面提出更直白的警訊。為追上暴衝的需求，Labubu 產能從上半年 1000 萬隻一路拉高到年底月產 5000 萬隻。對以「限量」、「稀缺」為核心魅力的潮玩來說，越常見反而越失去光環，成為熱度走弱的重要前兆。
德銀數據也顯示，自 8 月熱潮回落後，Labubu 隱藏款溢價腰斬逾 50%，Labubu 3.0、4.0 常規款在二手平台甚至跌破官方零售價。若 Labubu 熱度在 2026 年見頂回落、且沒有新 IP 扛起業績，中國市場營收恐年減 20%，海外也將下滑 10%。但若走向牛市劇本，新 IP 續爆、成長動能不斷，中國營收可成長 30%，海外大增 50%，2026 年淨利上看 231 億元，股價有望迎來重估行情。
此外，伯恩斯坦分析師胡夢琳（Melinda Hu）也點出，泡泡瑪特股價疲軟，很可能與北美 11 月線下銷售走弱有關，本季美國銷售成長恐縮水至 500% 以下。值得一提的是，泡泡瑪特創辦人王寧今年 8 月在法說會上曾豪語，「今年希望做到 200 億（營收），但看起來要做到 300 億也不難。」
更多三立新聞網報導
台積電年終壓軸11日配息5元 1296億大紅包灌活水「這天」入帳秒變有錢人
黃仁勳罕見曝內心陰影「這1事」已33年！遭酸「難相處」本人親回應
詐騙王不是小紅書、Threads！詐騙訊息最多冠軍是它 超多台灣人被騙
大鳥街頭狂奔嚇壞伸港人！失蹤1夜卡爛泥溝「眼神超無助」遭拍PO網瘋傳
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 17
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 6
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 8
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 42
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 3
《熱門族群》華邦電創新天價 記憶體狂熱 占據前四大成交個股
【時報-台北電】DRAM價格大漲帶旺，華邦電(2344)股價領先創歷史新天價且成交量居第一。近來台系記憶體族群交投回到前波熱度，華邦電、旺宏(2337)、力積電(6770)、華東(8110)居前四大量股，南茂(8150)也擠進前十成交量，盤中漲幅介於1%至4%。 華邦電開高攻歷史新高71.3元。美國記憶體大廠美光股價續大漲4%，南亞科(2408)雖再被列處置股，股價有撐。 美光科技的下一個業績公布日期預計為下周三(12/17)，市場看好業績及展望續佳。 DRAM雙雄11月營收攀高，近來DRAM人氣回到前波熱度，華邦電繼本周一攻上67元之前波大量高檔區，今日更強勢創新高。華邦電今早量能衝第一，10時止即有逾30萬張成交量，因獲利了結賣壓出現，股價漲幅收斂，並一度翻黑。目前小漲1%至68.6元。 旺宏、力積電、華東分居第二至第四交投熱絡個股。由於記憶體價格明年上半年大漲的趨勢明確，當沖風潮持續，華邦電創新天價領軍，華東亦再創新高。 南亞科由於再被列入處置股，動能受限。南亞科處置期間為12月8日~12月19日。南亞科盤中跌1.8%至160.5元，維持高檔震盪。 華邦電帶量攻前波高檔領軍，下游時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨潮未歇！這檔盤中「鎖漲停」攜30萬巨量衝鋒 11月營收年增38%創41個月新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（8）日早盤開高震盪，截至上午11時13分，加權指數衝上28,213.85點，漲幅0.83％；華邦電今仍受惠記憶體缺貨潮，直至...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話