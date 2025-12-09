「最危險一年」泡泡瑪特股價跌41%！Labubu溢價腰斬、二手價跌破官方價

記者許雅惠／台北報導

泡泡瑪特近來股價慘遭重擊！從 8 月底衝上 339.8 港元高點後急轉直下，短短數月蒸發逾 40%，9 日上午股價僅剩 194.3 港元。外資更直言，品牌金雞母 Labubu 熱度明顯降溫，若明年再沒有新 IP 接棒，泡泡瑪特在中國市場的營收恐怕會直接「掉兩成」。

根據陸媒報導，摩根士丹利（大摩）11 月底最新研報指出，泡泡瑪特已走出前兩年火箭式爆量期，正邁向更長線、可持續的成長階段。大摩預估，Labubu 今年銷售額有望衝到 155 億人民幣，比 2023 年暴增 41 倍！但也因為基期太高，2026 年的成長勢頭勢必放緩，部分追求潮流的消費者可能不會再回流。大摩因此調整評估，把泡泡瑪特目標市盈率從 32 倍下修至 26 倍，目標價也從 382 港元砍到 325 港元，不過評等仍給出「增持」。

泡泡瑪特曾創造狂粉瘋搶的排隊現象，但近來股價慘遭重擊！

德銀當前給予泡泡瑪特「持有」評級，目標價為 228 港元

德銀則從供需面提出更直白的警訊。為追上暴衝的需求，Labubu 產能從上半年 1000 萬隻一路拉高到年底月產 5000 萬隻。對以「限量」、「稀缺」為核心魅力的潮玩來說，越常見反而越失去光環，成為熱度走弱的重要前兆。

德銀數據也顯示，自 8 月熱潮回落後，Labubu 隱藏款溢價腰斬逾 50%，Labubu 3.0、4.0 常規款在二手平台甚至跌破官方零售價。若 Labubu 熱度在 2026 年見頂回落、且沒有新 IP 扛起業績，中國市場營收恐年減 20%，海外也將下滑 10%。但若走向牛市劇本，新 IP 續爆、成長動能不斷，中國營收可成長 30%，海外大增 50%，2026 年淨利上看 231 億元，股價有望迎來重估行情。

Labubu是「泡泡瑪特」旗下品牌最紅公仔（圖／翻攝自微博）

此外，伯恩斯坦分析師胡夢琳（Melinda Hu）也點出，泡泡瑪特股價疲軟，很可能與北美 11 月線下銷售走弱有關，本季美國銷售成長恐縮水至 500% 以下。值得一提的是，泡泡瑪特創辦人王寧今年 8 月在法說會上曾豪語，「今年希望做到 200 億（營收），但看起來要做到 300 億也不難。」

