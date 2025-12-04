最受歡迎LINE貼圖公開 戀愛兔情勒用戶最愛

在LINE聊天中使用貼圖，不僅能更完整表達情緒，也能讓對話增添許多樂趣。LINE貼圖今(4)日公布2025年度榜單，由NishimuraYuji(西村優志)創作的「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」和Nagano創作的吉伊卡哇，雙雙攻占「10大原創貼圖」和「5大原創表情貼」年度榜單；「醜嫩狗勾」、「那隻水母」則首次擠進前10名，成為20世代用戶的最愛。

對話貼圖今(2025)年流行聯名路線，像是「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉繪製、三麗鷗與「變種吉娃娃」創作者共同推出「人魚漢頓 x 變種吉娃娃 聯手鬧事動態貼圖」、三麗鷗與野生喵喵怪創作者胸毛公寓聯手創作「大耳狗喜拿與喵喵怪的小日常」與「布丁狗與喵喵怪的貼貼」等聯名貼圖等，都成為今年的熱門圖案，展現人氣角色不同的風格，創造出雙倍吸引力。

廣告 廣告

在10大原創貼圖榜單中，「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」奪下冠軍，繪者從戀愛與家庭情境發想，打造出各種俏皮情勒圖案，成功擄獲不少粉絲。「吉伊卡哇」則以可愛、情緒共鳴首次入榜，又療癒又萌的表情與動作讓人氣不斷上升。「醜嫩狗勾」、「那隻水母」則是今年的黑馬，分別呈現厭世上班族的社畜心聲與當下議題熱點，可以讓粉絲在聊天室「圖戰」。

此外，今年上線的「表情回應」功能大受用戶喜愛，每月使用表情回應的不重複用戶數高達940萬。被網友戲稱「地瓜球」的「表情貼小傢伙」登上年度官方表情貼冠軍，原創表情貼除了吉伊卡哇、戀愛兔外，「實用標籤表情貼」因各種文字與數字可以輕鬆傳達重要訊息，成為排行榜第3名。

為了讓所有用戶都能看見自己的年度貼圖排行，LINE貼圖特別製作「2025我的貼圖回顧」服務，只要點進系統中完成統計，就能看到今年傳了多少貼圖與表情貼、最常用的貼圖、最喜歡的貼圖作者等資訊，甚至呈現「個人貼圖情緒雷達」，用貼圖回顧自己一整年來的生活。

LINE貼圖2025年度排行榜，如下表：

原文出處

延伸閱讀