【最受消費者喜愛大獎】果粒最佳口感及新鮮風味 泰山大吸館「荔枝蜜蘋包心Q凍」征服手搖飲控

「大吸管 荔枝蜜蘋包心Q凍」搭配泰山創新「包心Q凍」顆粒技術，爽脆蘋果丁包裹於滑嫩Q凍中，創造外嫩內脆的多層次口感。（圖片來源：泰山企業提供）

撰文＝余麗姿

2025年食創獎「年度10大美味新品」票選中獲得最高票數支持、奪下「最受消費者喜愛大獎」的「大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍」，是泰山企業股份有限公司邁入品牌75週年之際，於2025年夏天推出的飲料，向年輕世代招手，PK手搖飲市場。在夏天冰品大戰，「荔枝蜜蘋包心Q凍」贏得消費者支持的關鍵是什麼？

廣告 廣告

以台灣鮮甜荔枝結合蘋果香氣，運用創新包心Q凍技術，打造外嫩內脆、甜而不膩的多層次口感。佐以清爽綠茶基底，帶來柔和果香與清甜茶韻的完美融合，也是在便利商店也能24小時隨時喝到咀嚼系清甜果茶。

泰山企業推出「大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍」產品，以台灣荔枝與蘋果香氣疊加綠茶基底，呈現兼具果香層次與茶韻的夏季風味創新。（圖片來源：泰山企業提供）

入圍食創獎「年度10大美味新品」的產品，皆具備美味、營養、或具獨特性及創意，且符合全球市場研究公司Innova Market Insights對於2025食品飲料行業10大趨勢預測的元素，在原料品質新篇章、風味創想、食慰心靈等趨勢方面，「荔枝蜜蘋包心Q凍」展現其產品特色，不僅美味創新，也顯示品牌對夏日手搖市場的敏銳嗅覺。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】

延伸閱讀

【年度10大美味新品】永續成為食品業新戰場 年度10大美味新品凸顯低碳、在地與健康趨勢

【食品飲料創新】技術突破、在地農產與永續價值鏈 台灣植物基產品 如何打造下一波新浪潮？

【社群行銷創新】搶流量不如搶人心！訴求情感、IP與文化 消費者支付密碼已改寫