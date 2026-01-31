最受矚目的除夕夜「King & Prince」31日錄製《紅白》，首度合體海外舞台「台北小巨蛋」ING

「King & Prince」合體/記者倪有純攝

全台最受矚目的除夕特別節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》，1月31日晚在台北小巨蛋盛大登場，台視特別召開記者會。 &TEAM出道後首次登上紅白舞台，他們團員有9人，這次來了7人，他們在2022成團，2025成為來自日本組合中首個在日本和韓國銷售皆突破100萬張唱片的人氣組合，團員都非常年輕，有的還未滿20歲，團員們心情也都相當不錯，並向台灣觀眾拜早年，並隨興表演一段唱作俱佳的演出。 日本人氣男團King & Prince，以及台灣成員王奕翔所屬團體&TEAM，（30）日中午抵台，吸引大批鐵粉到松山機場接機，兩團成員紛紛展現超強親和力！ 台灣成員王奕翔回到故鄉，聽到媒體用中文說「歡迎回家」，他開心地以微笑回應，聽到自己的中文名字時難掩笑意。日本人氣男團「King & Prince」，以及由來自不同背景成員所組成的全球組合「&TEAM」率先出席記者會，為《紅白》揭開華麗序幕，吸引大批媒體與粉絲關注，兩團國際嘉賓過去曾在日本節目中同台演出，此次一同參與《紅白》演出，「King & Prince」高橋海人笑說，自己與「&TEAM」成員K交情不錯，也很羨慕「&TEAM」成員人數眾多，能一起住在宿舍感覺很有趣，甚至開玩笑表示「很想混進他們團體裡面」。

「King & Prince」首次親自來到《紅白》錄製現場，同時也是團體首度合體站上海外舞台。永瀨廉分享，去年以個人身份來台舉辦見面會，當時就很期待能以團體身份來台與粉絲見面，如今終於成行，心情相當雀躍；高橋海人則透露，這是自己人生第一次來台灣，無論是美食還是街景都讓自己感到新鮮又感動。若要用一首歌形容此刻心情，永瀨廉選擇〈愛太難〉，並引用歌詞「用一如往常的笑容終於見到面了」，希望將這份「終於能與台灣粉絲見面」的喜悅獻給大家；高橋海人則選擇〈koi-wazurai〉，形容不想讓灰姑娘回去的夜晚，希望與粉絲相遇的時光能一直延續，呼應站上台北小巨蛋的興奮與感動。

談到今年的期許，兩人也表示「King & Prince 永遠把 King & Prince 當作對手」，希望持續超越自我，在表演與作品品質上不斷成長，並期許在未來一年帶來更多突破與驚喜。為了此次《紅白》舞台，兩人也透露特別為粉絲「Tiara」準備了驚喜橋段。高橋海人透露，除了展現大家熟悉的偶像魅力，也帶來較為帥氣、成熟的演出選曲；永瀨廉則分享，為了此次《紅白》舞台，兩人也透露特別為粉絲「Tiara」準備了驚喜橋段。高橋海人表示，這次除了展現大家熟悉的偶像魅力，也帶來較為帥氣、成熟的演出內容；永瀨廉則分享，團體的魅力在於多面向的風格，從偶像、閃亮到帥氣與時尚都能呈現，希望透過《紅白》舞台讓觀眾更了解「King & Prince」的世界觀與雙面魅力，並與粉絲留下難忘的回憶。

日本人氣男團King & Prince在去年以隔空錄影的方式陪台灣歌迷迎新年，今年更正式踏上台灣土地，成員永瀨廉、高橋海人在30日中午12點多第一批抵達台北松山機場，兩人熱情地揮手致意，還用中文喊出「謝謝大家」，引爆現場粉絲的尖叫。