最受醫界推崇的7種水果！酪梨穩血糖、蘋果護心血管 1吃法超健康

好喜歡吃水果，但每天吃多少才算超過？該選哪種水果比較好？功能醫學醫師劉博仁指出，水果富含營養，但水果過量攝取也會導致脂肪堆積、胰島素阻抗，尤其一些高糖分水果如香蕉、葡萄等更需謹慎食用。

水果好處多，但過量恐增加代謝負擔

水果富含多種營養素，包括維生素C、A、E，天然抗氧化物如花青素、多酚，以及鉀、鎂等微量礦物質和膳食纖維。劉博仁表示，這些營養成分對人體健康有諸多益處，尤其是膳食纖維能幫助腸道蠕動。然而，我們不能忽視水果也是碳水化合物的重要來源，其中的果糖在肝臟代謝過程中，若攝取過多，會轉化為脂肪，進而導致脂肪肝、胰島素阻抗，甚至體重增加。

水果正確吃法

香蕉、葡萄、鳳梨、芒果等屬於高糖、高GI值的水果，劉博仁提醒，若一次食用過多，或在空腹時或餐後當甜點食用，容易造成血糖快速波動。在營養學中，1份水果約等於1個拳頭大小或含有約15克碳水化合物，例如一顆中型蘋果（切半）、一顆奇異果、半碗火龍果丁，或80克藍莓（約1小碗）都算1份。成人每日建議的水果攝取量為2至3份，超過此限則可能對健康產生負面影響。

低GI水果推薦

針對無法抗拒水果誘惑的人，劉博仁提出五點建議：首先，設定每日上限，只吃2至3份，超過的留到隔天；其次，優先選擇低GI值水果，如藍莓、奇異果、芭樂、番茄、酪梨，減少高GI值水果的頻率與分量；第三，採用固定吃法，將每天要吃的水果預先準備好，避免臨時加碼；第四，避免空腹或飯後立即食用水果，以免血糖起伏過大；最後，可嘗試冷凍莓果替代高糖水果，搭配優格或堅果作為健康點心。

地中海與麥得飲食法推薦的水果選擇

在地中海飲食與麥得飲食這兩種受醫學界推崇的飲食法中，都強調「高抗氧化、低升糖、天然食材」的原則。劉博仁特別推薦莓果類（如藍莓、草莓、覆盆子）作為抗氧化之王，有助延緩大腦老化；番茄、蘋果、柑橘類含有多酚與膳食纖維，有益心血管與腸道健康；而酪梨則含有健康脂肪與鉀，可保護心臟並穩定血糖。

劉博仁強調，水果本身是自然界的恩賜，問題在於過量與錯誤的選擇，建議大家記得兩個原則，「質勝於量」，選對水果比吃多水果更重要；「掌握節制」，當享受變成依賴時，就需要重新檢視自己的飲食習慣。適量攝取合適的水果，才能真正發揮其對健康的益處。

