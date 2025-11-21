最古老RNA成功被提取 來自4萬年前幼年長毛象遺骸

2010 年，長眠4萬年之久的幼年長毛象Yuka在西伯利亞的永凍土中被發現．它保存得非常完整，身體、四肢、部分頭骨和厚厚的毛髮都在。科學家經過10多年的實驗室解碼，從它的皮膚與肌肉組織中，成功分離並定序了核醣核酸RNA，成為世界最古老的RNA紀錄。

斯德哥爾摩大學教授達連表示，「RNA會告訴我們DNA無法傳達的訊息，它能呈現細胞中，哪些基因是活躍並被啟動的，在生物臨死前那特定的一刻。」

科學家從RNA留下的紀錄，發現Yuka死前，肌肉曾經劇烈緊縮，能量調節系統全力運作，顯示細胞經歷著強大壓力，這跟它身上深度傷痕吻合，可能曾被洞穴獅之類的動物攻擊，但實際死因可能是衝突後的虛弱與壓力反應。

廣告 廣告

通常RNA這種分子訊號，在生物死亡後幾分鐘到幾小時就會分解，這次的成就，證明在理想條件下，RNA可以保存比想還要久，為人類更深入探索上一個冰河時代，以及其他絕種生物提供了可能性，甚至有機會找到史前RNA病毒的痕跡。

斯德哥爾摩大學教授達連指出，「從古代人類的骨頭和牙齒裡，科學家甚至找到過鼠疫的痕跡，所以，也許未來我們也能用同樣的方法研究RNA病毒，我們可能會在這些樣本中發現曾由古代RNA病毒引發的疫情，像是禽流感，甚至也許能從湖底的沉積物中，取得這些古老的RNA樣本。」

科學家推測，世界各地博物館館藏的乾燥，而非冷凍的標本與動物毛皮，也可能以同樣方式提取RNA，例如從數百年前保存的蝙蝠，袋狼毛皮尋找冠狀病毒痕跡等等，預計不久的將來可能會很多有趣的研究成果問世。