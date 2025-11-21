最古老RNA成功被提取 來自4萬年前幼年長毛象遺骸
2010 年，長眠4萬年之久的幼年長毛象Yuka在西伯利亞的永凍土中被發現．它保存得非常完整，身體、四肢、部分頭骨和厚厚的毛髮都在。科學家經過10多年的實驗室解碼，從它的皮膚與肌肉組織中，成功分離並定序了核醣核酸RNA，成為世界最古老的RNA紀錄。
斯德哥爾摩大學教授達連表示，「RNA會告訴我們DNA無法傳達的訊息，它能呈現細胞中，哪些基因是活躍並被啟動的，在生物臨死前那特定的一刻。」
科學家從RNA留下的紀錄，發現Yuka死前，肌肉曾經劇烈緊縮，能量調節系統全力運作，顯示細胞經歷著強大壓力，這跟它身上深度傷痕吻合，可能曾被洞穴獅之類的動物攻擊，但實際死因可能是衝突後的虛弱與壓力反應。
通常RNA這種分子訊號，在生物死亡後幾分鐘到幾小時就會分解，這次的成就，證明在理想條件下，RNA可以保存比想還要久，為人類更深入探索上一個冰河時代，以及其他絕種生物提供了可能性，甚至有機會找到史前RNA病毒的痕跡。
斯德哥爾摩大學教授達連指出，「從古代人類的骨頭和牙齒裡，科學家甚至找到過鼠疫的痕跡，所以，也許未來我們也能用同樣的方法研究RNA病毒，我們可能會在這些樣本中發現曾由古代RNA病毒引發的疫情，像是禽流感，甚至也許能從湖底的沉積物中，取得這些古老的RNA樣本。」
科學家推測，世界各地博物館館藏的乾燥，而非冷凍的標本與動物毛皮，也可能以同樣方式提取RNA，例如從數百年前保存的蝙蝠，袋狼毛皮尋找冠狀病毒痕跡等等，預計不久的將來可能會很多有趣的研究成果問世。
其他人也在看
地下700米「幽靈粒子」現形！陸江門中微子實驗首個重大成果發布
由大陸牽頭的國際合作項目江門中微子實驗（JUNO）裝置19日在大陸廣東省江門市發布其建成後的首個物理成果，測量出描述中微子振盪的兩個參數，比此前實驗的最好精度提高了1.5到1.8倍，顯示其探測器關鍵性能指標全面達到或超越設計預期。中天新聞網 ・ 1 天前
NASA公布最新影像 判定3I/ATLAS是彗星而非外星飛船
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署 （NASA）今天公布名為3I/ATLAS的星際天體最新影像。天文學家判定它是一顆星際彗星，可能比我們的太陽系還古老。同時，NASA官員也駁斥了將其解讀為外星人太空船的揣測。中央社 ・ 23 小時前
彗星3I/ATLAS新照公開 NASA：無科學證據為外星科技
美國太空總署（NASA）於19日發布了彗星3I/ATLAS的新照片，這是迄今為止科學家確認的第三顆來自太陽系外的天體訪客。照片中，這顆彗星呈現為一個明亮的光點，周圍環繞著模糊的氣體和塵埃光暈。而天文學家吉安盧卡·馬西 (Gianluca Masi) 也於19 日拍攝到了一張令人驚嘆的星際彗星 3I/ATLAS 的照片。中天新聞網 ・ 1 天前
迎戰太空競賽！北科大低軌衛星基地揭牌
[NOWnews今日新聞]台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」即將在11月底發射升空，象徵我國競逐太空的重要里程碑。台北科技大學「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，今（20）揭牌，副總...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
谷歌台灣新辦公室進駐士林 設美總部外最大AI研發中心
Google台灣新辦公室正式進駐台北士林，月租總價約1.58億元，這也是Google除了美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心，不只節能省碳，就連電源驗證實驗室也使用雙向回收系統，將多餘的電傳到台電的電網，不浪費任何電力。公視新聞網 ・ 1 天前
NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）預計今天公布一批有關星際天體3I/ATLAS的新影像。天文學家確定這是顆甚至可能比太陽系還要古老的彗星，而非外星人太空船。中央社 ・ 1 天前
台灣打進太空戰！ 國造「鐘雀 1 號」即將升空 搶當低軌通訊先鋒！
由國家太空中心（TASA）主導、創未來科技研發的8U立方衛星「鐘雀1號」（T.MicroSat-1／Bellbird-1），預定於台灣時間11月21日與TASA自製的光學遙測衛星「福衛八號」首顆衛星（FS-8A）共同升空。這是創未來科技首次執行立方衛星任務，主要用於在軌驗證高速寬頻通訊及星間通訊技術，象徵台灣在低軌通訊與太空應用領域邁出關鍵一步，並為未來B5G與6G技術奠定基礎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚人轉變！彭博：北京清華AI專利數量 超過哈佛等美國4校總和
彭博19日報導，北京清華大學在人工智慧領域發表的學術論文中，入選「全球引用量最高100篇論文」的數量位居全球高校之首，且...聯合新聞網 ・ 1 天前
北科大揭牌B5G基地！太空通訊人才培育啟動
為推升太空通訊衛星科技的自製量能，台北科技大學獲教育部「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，並於今（20）日揭牌，未來課程向下扎根大學部，以及打造三大微學程。副總統蕭美琴在致詞時表示，期盼未來打造台灣在太空科技發展國家隊，讓台灣成為太空產業的要角。中時新聞網 ・ 1 天前
自製「福衛八號」11月27日美國升空
台北市 / 綜合報導 台灣自主研發的第一個光學遙測衛星「福衛八號」，先前因為美國政府關門、而延誤發射，現在美國政府重啟運作後最新進展是，目前暫定將在11月27日凌晨，搭載美國SPACEX的「獵鷹9號」火箭，由加州「范登堡太空軍基地」發射升空，不只象徵台灣，朝獨立發展太空能力，跨出重要的一步，一旦衛星體系建置完成，有望提升台灣災害救援與安全因應的能力,也表示台灣的太空科技有新突破，台灣太空科技相關的產值今年更是大躍升，年產值可望逼三千億。 金黃色方形衛星沿著軌道，在地球上空運行，這是台灣第一個，自製光學遙測衛星星系，「福衛八號」首顆衛星，在4度延遲發射後，最新暫定將在台灣時間，11月27日凌晨2點18分升空，國家太空中心影片，高達84%的關鍵元件，都由國家太空中心(TASA)領軍國內團隊研製，集合了20家本地製造商，跨政府產業學界，33個合作夥伴共同參與。在科技民生與國防領域，扮演關鍵角色，由8顆光學遙測衛星組成，佈建於太陽同步軌道構成星系，福衛八號可以從561公里高空拍攝，經地面後處理之後，清楚辨識出，大於0.7公尺的物體，光學遙測酬載，是一部焦長3927公釐的，大型太空用相機，光線通過多光譜濾光片，一次捕捉，全色態與多光譜影像。太空中心葉組長說：「(抵達美國後)我們先檢查這個衛星，經過長途的運輸過程中，有沒有什麼損壞，檢察它的功能是否正常，(檢查)正常完後，接下來就是要對，裡面的一個推進系統，我們要做燃料罐裝的動作，這個罐裝做完以後，我們就是準備要跟火箭來對接。」太空中心葉組長說：「那它把我們(衛星)吊上去，安裝好以後，再把我們最後MLI，外面那層漂亮的金縷衣，包裹完整了以後準備要發射，SPACEX會把它裝在所謂的整流罩裡面，裝進去以後，整流罩會送到火箭工廠那邊，裝到第二截火箭上面，同時我們會把我們的設備，運到發射台，為衛星做最後的充電，一直充到發射前一個小時。」首顆衛星，命為齊柏林衛星，延續守護家園的信念，福衛八號未來也能展現在，國土安全農業以及防災，過去國科會曾透露，將陸續推動太空研發補助，加速低軌衛星地面，通訊設備產業發展，力拚地面設備產值，在2025年增加800億元，衝上將近3000億。國家太空中心主任吳宗信說：「這次其實福衛八號的第一顆衛星(FS-8A)，它其實有超過20家本土的廠商，從衛星電腦電機，還有感測器致動器，總總還有推進，我想都是大家一起，同心協力打造出來的。」而搭載福衛八號的，SPACEX獵鷹9號火箭，屬於特斯拉執行長馬斯克，旗下太空事業SPACEX，其實也讓台廠受惠，帶動台廠多檔供應鏈，一起大賺太空財。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
理研導入輝達GB200 NVL4 建置2套超級電腦推動科學AI與量子運算
【記者呂承哲／台北報導】NVIDIA 宣布，日本國家級研究機構理化學研究所（RIKEN）將導入 NVIDIA GB200 NVL4 系統，建置兩套全新超級電腦，一套用於科學人工智慧（AI），另一套則聚焦量子運算研究。此舉將強化日本在主權運算（sovereign computing）布局，推動 AI、量子與高效能運算（HPC）整合發展。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
上緯智聯發佈首台AI智慧機器人
【記者柯安聰台北報導】隨著人工智慧（AI）以前所未有的速度改變全球產業，上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯19日正式宣布推出「台智寶(TaiiBot) AI智慧機器人」系列產品，正式開啟人類與機器...自立晚報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 8 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前