最可愛劍道少女泡湯去 曬「超完美結實身材」日本網友好羨慕

日本最可愛劍道少女佐藤明里。（翻攝自X@satoakarii）

被譽為全日本最可愛劍道少女的佐藤明里，近日透過社群媒體宣布自己將出演朝日電視台《祕湯浪漫》」，並附上一張只裹著一條浴巾的照片，手臂結實的肌肉線條，讓粉絲們驚艷不已。

佐藤曾在全日本高中綜合體育大會中獲得團體第三名，並拿下全國大會優秀選手獎，是一名擁有劍道三段資格的高手，只見她PO出的相片中，第一張是穿著浴衣並手拿竹刀，英姿十足，第二張則只有裹著一條浴巾，窈窕的身姿和結實的手臂線條讓網友相當羨慕。

留言區湧入大量稱讚：「又可愛又漂亮」「身材太完美了」「英氣逼人！（感謝帶來這麼酷的入浴場面）」。佐藤也補充說道：「舒適的祕湯、美味的料理，還有遇見溫暖的人們，真的是一次非常幸福的外景拍攝。」

根據《イーファイト》報導，佐藤本身就很喜歡泡溫泉，因此從去年7月開始便在《祕湯浪漫》節目中多次登場，內容是以劍道鍛鍊出的身體、身披一條浴巾，介紹日本各地的祕湯溫泉，話題性極高。

