最台味的郵輪體驗 麗星郵輪2.0 打造文化、旅遊雙重享受

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】從舞台到航線，麗星郵輪持續翻轉大眾對郵輪旅遊的想像。擁有逾30年歷史的麗星郵輪，於2025年全面啟動「策展式郵輪」概念，在探索星號上結合音樂、表演與文化主題，讓旅客不只享受頂級食宿與娛樂，更能在海上感受台灣文化的深度與溫度。

麗星郵輪2.0策展升級 用航程讓台灣文化與世界接軌。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

歲末之際，麗星郵輪2.0特別邀請「民歌女神」于台煙登輪，陪伴旅客溫馨揮別2025；緊接著在2026年1月首航，再由「三金歌王」沈文程接棒開唱，以音樂迎接嶄新一年，為航程注入滿滿台灣情懷。

策展式郵輪成亮點 麗星郵輪打造最好玩的海上舞台

回顧2025年，麗星郵輪以策展者視角出發，持續推動台灣在地文化走向國際。除了廣受好評的海上霹靂布袋戲，也力挺多元音樂與藝文演出，邀請Matzka、巴大雄、吳卓源等年輕世代喜愛的音樂人登輪演出，搭配雷鬼熱浪海上派對，成功吸引不同族群旅客。

進入歲末，麗星郵輪2.0再度聚焦中生代與經典華語音樂市場，邀請于台煙與沈文程輪番獻唱，讓不同世代旅客都能在海上找到屬於自己的感動回憶。

麗星郵輪在2025年12月21日邀請到民歌女神于台煙陪伴旅客度過溫馨聖誕節，在演出中，于台煙更自己加碼贈送了小禮物給旅客，一起度過溫暖的聖誕節。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

2026年的首航上，邀請到三金歌王沈文程一起迎接2026年，肺活量仍如20歲年輕男孩的沈文程，一連九首歌曲，連續上下兩場，讓旅客們聽得如癡如醉。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

最有台味的海上時光 于台煙、沈文程陪旅客憶青春

2025年12月21日，于台煙登上探索星號，陪伴旅客共度聖誕佳節，不僅深情獻唱多首經典歌曲，更驚喜加碼準備小禮物，為旅客留下溫暖回憶。

而在2026年首航航次中，沈文程一連帶來九首經典歌曲，連續兩場演出火力全開，肺活量依舊驚人，讓全場旅客聽得如癡如醉、安可聲不斷。當壓軸安可曲〈Hotel California〉響起，劇院瞬間化為閃耀燈海。沈文程也笑說，這是第一次「邊航行邊演出」，在舞台上不自覺跟著船身搖晃，成了難忘的新體驗，更直呼六天五夜過得太快，「吃得好、睡得好，下次一定還要再來」。

2026主題航次亮相 基隆直航東京、大阪成市場唯一

展望2026年，麗星郵輪2.0再拋出震撼彈。自2月17日起以基隆為北部母港，8月2日限定啟航「8天7夜基隆直航東京、京阪航線」，成為市場上唯一能從基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客免去跨城交通與新幹線費用，輕鬆暢遊日本兩大都會圈。

此外，也同步推出多條「6天5晚日韓航線」，串聯濟州、釜山、長崎、那霸，並新增九州福岡；另有「3天2晚沖繩遊」與「5天4晚沖繩全覽航程」，主打高CP值與短假期市場，也深受企業獎勵旅遊青睞。

擁有逾30年歷史的麗星郵輪，於2025年全面啟動「策展式郵輪」概念，在探索星號上結合音樂、表演與文化主題，讓旅客不只享受頂級食宿與娛樂，更能在海上感受台灣文化的深度與溫度。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

