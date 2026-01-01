最台跨年 九天鼓神祭送鼓神 喜迎2026

▲九天送鼓神儀式(圖／新聞局提供2026.1.1)

[NOWnews今日新聞] 九天民俗技藝工作室於 2025 年跨年夜，在九天文化園區盛大舉行第六屆「鼓神祭 2025」。活動以震撼人心的鼓聲與傳統「送鼓神」儀式，交織現代流行音樂與重金屬元素，吸引大批民眾齊聚，在深具文化溫度的氛圍中迎接 2026 年。台中市副市長鄭照新與新聞局長欒治誼也特別到場支持，肯定該活動成功將在地民俗活化，轉型為具備國際競爭力的節慶品牌。

副市長鄭照新表示，九天「鼓神祭」今年邁入第六屆，不僅是台中極具代表性的跨年活動，更在國際舞台大放異彩。去年度的「2024 鼓神祭」憑藉卓越的活動策劃與感官體驗，榮獲「BETTER FUTURE 2025 雪梨設計獎」活動體驗類銀獎，證明台中在地文化具備接軌國際的實力。

鄭照新指出，「鼓神祭」將傳統「送鼓神」儀式轉化為感恩與祈福的載體，讓民眾在跨年熱鬧之餘，也能深度參與民俗文化，型塑出有別於一般流行演唱會的文化深度。

新聞局長欒治誼則提到，市府積極透過補助政策扶植流行音樂，本屆「鼓神祭」亦獲新聞局流行音樂補助支持。她強調，台中跨年呈現多元並進的樣態，除了中央公園的萬人倒數、洲際棒球場的五月天演唱會，九天文化園區的「鼓神祭」則提供了更具草根性與藝術性的選擇，展現城市豐富的文化層次。

本屆活動亮點之一為跨國藝術交流，特別邀請日本知名重金屬樂團 LOVEBITES 鼓手 Haruna 來台，與九天鼓手同台競技，為傳統表演注入強悍的國際元素。演出陣容更涵蓋電音教父羅百吉、原民搖滾河紋樂團 Hbun，以及響 Sound 樂團、素蘭陣、鳳天神鼓等，展現多元族群共融的音樂魅力。

送鼓神儀式，在鼓聲中祈福2026活動高峰落在深夜的「送鼓神」儀式，透過神聖的節奏與信仰意象，象徵將過去一年的辛勞轉化為力量。九天民俗技藝工作室表示，希望透過「鼓神祭」讓更多年輕一代看見傳統文化的生命力，未來也將持續推動在地儀式與現代藝術的結合，讓台中成為台灣民俗創新的核心地標。

