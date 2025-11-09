即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

高雄市長陳其邁今（9）日於臉書粉專貼出與綠委蘇巧慧過去於立法院擔任同時擔任同事的合照，力挺蘇巧慧競選新北市長。對此，蘇巧慧今（9）日回應，陳其邁是她非常尊敬「政治上的學長」，高雄進步得非常快，未來希望能學習，讓新北市有活力、進步力及創造力。





陳其邁發文指出，新北是台灣人口最多的城市，是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長，相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市長的人選，因此會給予全力支持。

快新聞／最合適的新北市長！陳其邁秀照相挺 蘇巧慧：照片可再選漂亮一點

蘇巧慧今早接受媒體聯訪。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）

今早9時45分，蘇巧慧、民進黨新北市議員翁震州等人，前往新北市新莊區的丹鳳國小風雨操場，出席由同黨立委吳秉叡所主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，陳其邁剛剛發文力挺您競選新北市長，有無感覺特別窩心，因為你們也是老同事，委員怎麼看？

蘇巧慧表示，說同事其實有點不好意思，但兩人確實曾在立院同時擔任過立委，「其邁市長一直是我非常尊敬的政治上的學長，尤其是他在擔任高雄市長之後，大家可以看到他不管是在對於招商、對城市的治理，甚至城市的行銷，種種面向都表現得非常優秀，大家都覺得高雄進步得非常快，這是我未來希望能學習，讓新北市（成為）有活力、進步力及創造力的地方」。

她強調，陳其邁願意發文給與鼓勵，真的是非常感謝，唯一就是希望他照片可以選得再漂亮一點，「我跟他有很多漂亮的照片啦，我等一下會把它貼出來」。







