去（2025）年7月下旬，我國內政部對外宣布，「復康聯盟黨」主席屈宏義因涉犯國安法，遭法院判10年徒刑，故要求該黨3月內重行選負責人；但黨內剩餘成員判斷，黨務已無法運作，故申請解散並獲內政部同意，也立即引發輿論關注。據悉，屈宏義不僅攏絡多位退伍軍人，共同替中共發展「在台武力內應」，最極端計畫竟還包括「狙殺台獨份子」；對此，最高法院決定維持一審判決，仍給予10年徒刑，全案定讞。

內政部先前說明，根據台中高分院判決，屈宏義及同黨主要幹部，涉嫌收受境外敵對勢力資金，除了組織政黨，還吸收退役軍人當幹部、蒐集並交付軍事情資，危害國家安全及自由民主憲政秩序，情節惡劣。

並且，屈宏義實際執行的「任務」，聽起來還更加驚悚，他先後找來6位退伍軍人，一起扮演中共內應；期間，甚至企圖狙殺「台獨份子」、另也蒐集台灣軍事重要情資，如國軍據點、美國在台協會AIT座標及外觀圖資等。

快新聞／最囂張的共諜！「這政黨」主席竟密謀狙殺台獨份子 法院出手重判

屈宏義（右）成立復康聯盟黨，疑收受中國金援當內應。（圖／民視新聞資料照）

判決書更進一步回溯，屈宏義曾於2019年赴中經商，豈料，他即便身為我國退役校級軍官，卻被解放軍情治機關「深圳新四軍研究會」吸收；隨後，帶著「任務」回台，拿中國資金發展「武力內應組織」、吸引退伍軍人加入。屈宏義與其他多位涉案的退役軍人，先後繪製屏東縣加祿堂海灘高地、恆春三軍聯合作戰訓練基地指揮部、阿里山雷達站、三軍聯訓基地保力營區、美國在台協會AIT辦事處的座標及外觀、也戮力蒐集高階將領資料。

更誇張的是，屈宏義等人竟還試圖籌組「狙擊隊」、準備挑選台獨支持者，展開刺殺行動。同時，他領導的政黨也積極介入台灣選舉，2023年成立復康聯盟黨後，先後制定「中華統一作戰行動指導綱要」、「中華統一復康聯盟運作計畫」、「復康聯盟運作人員」等文件，並提名黃桂坤、劉尚謙等人投入選舉；結果，黃後來被發現涉收中共資金、觸犯《反滲透法》等罪。

以上種種誇張情形，也讓法院不得不出手重判，最高法院審酌後，全部維持高分院的原判，判處屈宏義10年徒刑、黃桂坤8年6月、戴學文8年、林健華8年、朱賢寰7年、余天民7年、廖永清3年6月，全案定讞。

