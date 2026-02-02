最圓滿交接！高餐大校長方德隆就職 學生陳國泰親交印信給恩師

高餐大新任校長方德隆在致詞中展現對餐旅教育的高度抱負。（丁治綱攝）

台灣餐旅教育龍頭高雄餐旅大學， 2日舉行第五任校長就職典禮。在校內師長及遴選委員支持下，由教育專家方德隆接下重擔，交接儀式因為代理校長陳國泰與新任校長方德隆的過去師大博班的「師徒情誼」而顯得溫馨感人；方德隆強調將以「學生中心」為核心，打造高餐大成為亞洲頂尖餐旅教育基地；陳國泰則感性表示，能親手將印信交給恩師，是教職生涯最光榮的時刻。

代理校長陳國泰在致詞時幽默開場，笑稱代理半年來最怕的就是各種繁瑣典禮，「本想說任期結束解脫了，沒想到還是得最後痛苦這一次」。他感性提到，高餐大在歷任校長奉獻下基礎穩固，讓他代理期間「想敗也敗不掉」，陳國泰更揭露，方德隆其實是他當年的博士班指導教授，在他最沮喪、資格考失意時，是方老師鼓勵他堅守教育現場；陳國泰認為，能將代理成果親手交到恩師手中，是他認為代理校長最圓滿的結束，並表示未來將回歸師資培育中心推動業務。

新任校長方德隆則展現對餐旅教育的高度抱負，他指出，自己出身勞工家庭，深知教育能改變孩子的未來。他提出「悅納異己近遠來、學藝精湛展長才」的治校理念，強調「悅納」即是餐旅（Hospitality）的精髓；面對AI時代，他期許培育具備跨領域能力的「 ?型人才」（Pi-shaped talents），讓學生在餐旅技能外，更具備人文底蘊、美學素養與國際競爭力。

方德隆說，上任後首要任務即是實踐教育愛，向外發起小額捐款扶助弱勢學生，他強調，高餐大在QS學科排名長期位居全球前50名，這是台灣的唯一與驕傲。未來他將推動綠色大學與永續發展，以「見萬般皆草木，見高餐是青山」的情懷，帶領高餐大不只是南部的國立大學，更是全世界卓越的餐旅教育殿堂。

