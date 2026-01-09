最壞室友不是人！249公斤黑熊佔屋37天 屋主漆彈反擊成功驅趕

黑熊從位於阿塔迪納的民宅爬行空間探頭張望，當地居民形容牠是「最壞的室友」。（圖／Ken Johnson提供，下同）

美國加州洛杉磯一名男子家中遭一隻重達550磅（約249公斤）的黑熊「霸佔」地下爬行空間長達37天，直到最近才在使用漆彈驅趕後，讓這位「不速之熊」終於離開。

肯強生注意到自家車道旁物品損壞，才驚覺遭黑熊入侵。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，住在阿塔迪納（Altadena）的屋主肯強生（Ken Johnson）從去年11月30日起，發現自家地下空間被一隻巨大的黑熊占據。這段時間，熊不僅在夜裡發出聲響，還釋放出異味並破壞建築結構，讓強生形容宛如「與熊為室」，甚至影響了他的聖誕節。

強生最初注意到自家附近的物品出現損壞與移動異常，才懷疑有動物入侵。無計可施之下，他聯繫位於太浩湖（Lake Tahoe）的非營利組織「熊聯盟」（The Bear League），請求協助。該組織創辦人暨執行長布萊恩特（Ann Bryant）指出：「我們聽說肯的情況後覺得他很可憐，就飛來幫忙把熊趕走。」團隊成員抵達後，立即朝熊藏身的地板下方爬行空間發射填充植物油的漆彈，成功迫使熊撤退。

熊聯盟（The Bear League）成員使用填充植物油的漆彈，成功將黑熊驅離。

布萊恩特補充：「漆彈有時會打到牠的屁股。這種方法很快奏效，熊大約在20分鐘內就離開。」熊離開後，強生立刻封住爬行空間入口，鋪上兩層合板並加上沙包防止熊再度闖入。熊聯盟也在入口前設置一張「電擊墊」，當熊踩上去時會受到輕微電擊。

這項設施隨即派上用場。隔天熊再次回到現場，但一踩到電擊墊便嚇得逃入黑暗。強生回憶當時情形：「牠回來時我心想『我的天啊』，但牠一碰墊子就跑了。」熊聯盟表示，他們每天平均處理六至八件熊隻驅趕任務，並致力於教育大眾正確認識熊的習性。該組織目前擁有約2,500名成員與220名志工，提供全天候支援服務。

驅離過程中，黑熊背部留有漆彈痕跡。牠在漆彈攻勢下迅速逃離現場。

加州魚類與野生動物局（CDFW）先前也試圖驅趕這隻熊，曾使用氣味噴劑與誘捕陷阱，並放入沙丁魚、炸雞、蝦、花生醬與蘋果作為誘餌。但陷阱最終卻誤抓到一隻在社區內閒晃的其他熊。

強生對此感到不滿，一度揚言提告，指控該單位已放棄協助處理此事。然而，CDFW發言人向《紐約郵報》澄清表示：「儘管人力吃緊，我們的生物學家自11月接獲通報以來，便持續與屋主保持聯繫，從未表示不願協助。」

儘管未具體評論此次熊隻驅離是否與他們有關，但CDFW證實，這隻黑熊確實已離開該處。強生坦言，這段與熊「共居」的經歷令人壓力山大，不僅因為夜裡噪音影響睡眠，還有熊釋放的氣味與對房屋造成的損壞。他說：「這比我想像中還壓力大。」如今熊終於離開，強生表示雖然仍喜歡熊這種動物，但前提是「保持距離」。他最後苦笑說：「熊不是好室友。我們應該共存，不該共居。」





熊聯盟（The Bear League）成員使用填充植物油的漆彈，成功將黑熊驅離。（圖／翻攝自IG，bear.league）

