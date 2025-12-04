「最壞時刻已經過去」仲介公會：2026迎來房市調整年

台灣房市歷經兩年急速降溫，市場氛圍正悄悄出現關鍵轉折。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，明年房市雖仍處盤整階段，但「最壞時刻已經過去」的市場共識逐漸成形。他預期金馬年將會是「調整、整理、等待」的一年，剛需與換屋族可望在更合理預算下進場；建商與投資人則是重新審視策略的時間點。

今年房市深陷金龍海嘯的衝擊，在去年第七波選擇性信用管制的影響下，市場信心急速萎縮，即便金管會將新青安房貸排除在銀行法第七十二之二條規定之外、房貸水龍頭再度打開，央行也放寬換屋族切結期限至十八個月，仍難止住買氣退潮。

根據台北市不動產仲介公會依六都前十一個月買賣移轉棟數推估，今年全國交易量約廿六萬一千六百○一棟，勉強守住廿六萬大關，但仍較前一年的卅五萬棟大減百分之廿五，更創下近九年來新低。蘇金城坦言，市場甚至一度悲觀認為可能跌破廿六萬棟，「所幸最後有守住。」

六都交易量全數倒退，台北市也不例外。蘇金城指出，台北市房市「價盤量縮」現象明顯，房價維持高檔震盪，但交易量急凍，用前十一個月推估全年僅約兩萬兩千六百九十四棟，衰退幅度達百分之廿四，同樣寫下近九年新低，「已經很接近二○一六年的慘況。」六都當中唯獨北投與士林受輝達效應帶動，價格與成交相對抗跌。

價格面則呈現另一種景象。台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，儘管房市冷清，但台北市房價卻異常堅挺，並反映在兩大現象上，首先是超豪宅「陶朱隱園」突破彭淮南防線，使台北市房價天花板再度被推高；其次是蛋白區預售市場強勢上攻，尤其北投士林科技園區周邊屢創天價。北投預售案「潤泰之森」開出每坪一百五十二萬元，士林區「久年松芮」則以每坪一百五十二萬元創新紀錄，蛋白區價格「急追蛋黃區」態勢明顯。

雖然今年的量能創低、買氣冰凍，但隨著政策訊號明朗、買方心態轉變，市場不再像年初般悲觀。蘇金城認為，過去兩年房市承受政策收緊、信用管制與景氣不確定性的壓力，但這些因素正在逐步鈍化，市場氛圍已悄悄變得不同。他強調，明年雖不會立刻走出盤整，但將是房市循序復原的起點，「最壞的時刻已經過去」。

展望明年，房仲業者認為，雖難見市場熱度大幅反彈，但買方將更理性、價格回穩，市場交易結構也將重新調整。對多年被壓抑的換屋族與首購族來說，都是重新規畫購屋的關鍵時間點。

