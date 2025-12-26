最壞榜樣！替兒出氣闖校園恐嚇 曾為合照謝和弦失控咆哮

徐姓男子涉及多起暴力案件，這次又闖校園替兒子出氣。（圖／TVBS）

34歲的徐姓男子日前因替兒子出氣闖入校園恐嚇女同學，引發社會關注。這名自稱花蓮明仁會大哥的男子，過去涉及多起暴力、恐嚇及毒品案件，曾拿槍自拍嗆聲，今年初更涉及一起殺人未遂案被羈押4個月。此外，他在2020年3月因想與藝人謝和弦合照而翻臉大嗆，導致警方介入處理問題。

徐姓男子近日為替兒子出氣，闖入校園逼迫女同學道歉的行為，被視為極為不當的教育示範。據了解，這名34歲的男子自稱是花蓮明仁會大哥，過去曾涉及多起暴力和恐嚇事件。今年1月，他與朋友出門時將李姓男子砍傷，隨後竟叫來計程車將傷者送醫。當時計程車司機被嚇到腿軟，以為是一般生意上門，沒想到乘客全身是血，立即衝到警察局報案。經調查後發現，打電話叫車和動手砍人的都是徐姓男子。他因此於1月10日被警方逮捕，4月30日遭到羈押，直到4個月後才解除羈押。

徐姓男子的脫序行為不僅止於此。2020年3月，他在花蓮夜市與藝人謝和弦發生爭執，當時他情緒激動到脫掉上衣，對著謝和弦咆哮：「你有刺青我也有刺青」。這起事件最終導致警方介入處理，也讓謝和弦氣憤表示「我以後不會再來花蓮了」。2022年2月9日，徐姓男子在小吃店與民眾起衝突，警方快打部隊趕到現場時，他竟躲在廚房假裝自己是廚師。當警方質問他身分時，他回答：「我在這邊煮菜」。然而，現場火沒開、鍋沒料，他只是揮舞鏟子假裝翻炒，這種掩飾行為立即被警方識破。

徐姓男子經常性鬧事，三天兩頭就被通緝。這次他雖然聲稱是為了幫孩子討公道，但用暴力手段闖入校園的行為實在太過分，不僅違法，也為孩子做了最壞的示範。社會各界呼籲，面對衝突應拒絕暴力，如遇緊急情況請撥打110尋求警方協助。

