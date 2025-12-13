最壞示範！疑情侶吵架 女臥軌相逼險害男遭輾

台中一名男子喝醉酒，朋友找不到他家，只好讓他先在路旁休息。不料警方巡邏經過時，發現男子直接趴臥在馬路上，擔心他發生危險，最後將人載回警局。另外在桃園國際路平交道，疑似情侶吵架，一名女子竟跑去臥軌，無論男友如何勸說，女子都不起身，幸好最後一刻，男子強行將她拉到一旁，才避免被列車撞上。

情侶吵架臥軌相逼 害列車誤點公共危險送辦

事發當下，女子趴在鐵軌旁不斷哭泣，無論男友如何勸說，她都不起身。

女子臥軌不斷哭泣。圖／翻攝自Threads@wupunpun_1216

廣告 廣告

列車靠近，鳴笛聲越來越大聲，男子使勁將女友拉到一旁，但因緊張一個踉蹌自己也跌倒，距離列車僅一步之遙，險遭撞上。

這起臥軌事件發生在桃園國際路平交道，疑似因情侶吵架，女子以死相逼導致列車誤點，影響上百名乘客，女子已被警方依公共危險罪送辦。

男子踉蹌跌倒險些遭撞。圖／翻攝自Threads@wupunpun_1216

男喝爛醉「住哪」講不清 馬路當床睡險遭輾

類似情況，發生在7日凌晨，一名43歲張姓男子因飲酒過量，報錯路回不了家，情緒激動又拒絕前往旅館休息，友人無計可施，只能讓他在路旁暫時休息，不料男子竟將馬路當床睡。

醉酒男子躺在路邊呼呼大睡。圖／台視新聞

員警巡邏時發現情況後，立刻將張男拉到路旁騎樓休息，為避免危險，最終將他扶上警車，送回警局暫時安置，經聯繫其父親後，男子順利返家。

※犯罪行為，請勿模仿

桃園、台中／陳柏璋、黃致堯 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

特斯拉變「風火輪」掉輪胎 開上步道口才停

男翻越捷運月台門入侵軌道！ 北捷緊急剎車、依SOP安排斷電

太魯閣號將退出西部幹線！鐵道迷揚言臥軌 警循線逮人