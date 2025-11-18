最壞身教！接小孩上幼稚園不滿被插隊…中校爸爸戲謔士官長：擋你就爽

記者陳弘逸／台北報導

台北國防部鄭姓中校去年開車載兒子去「國防部私立幼稚園」時，因不滿蕭姓士官長任意變換車道插隊；竟當著孩子的面，將車緊鄰、並排，讓對方無法開啟車門離開，雙方僵持約2分17秒，還以戲謔口吻說，「不讓你進去阿怎麼樣」、「擋到你就爽」事後，挨告遭判6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，鄭姓中校2024年5月6日上午7時58分許，開車載兒子去「國防部私立幼稚園」時，不滿同樣接送小孩的蕭姓士官長車輛，已停在前方路邊，人下車到後車廂取物；便將車開前方，兩車緊鄰、並排導致，蕭男無法開啟車門離開，雙方僵持約2分17秒。

事後蕭姓士官長不服提告，鄭姓中校否認犯行，更辯稱，當下蕭姓士官長離開幼稚園時事先到車尾放置物品，並沒有要離開，還跟他起口角，行動受限是因其自身挑釁所致，與停車無因果關係，否認有阻礙情形。

綜合相關證據，鄭姓中校確實並排停車造成蕭姓士官長不方便，衝突發生後，還以戲謔口吻說，「不讓你進去阿怎麼樣」、「擋到你就爽」違法事實明確，不採信辯詞。

法官認為，鄭姓中校因不滿蕭姓士官長任意變換車道插隊，竟以緊鄰、並排停車方式，阻擋開啟車門，並妨害駕車離開權利，犯後否認犯行，飾詞狡辯，甚至提出許多影射對方素行不佳，審理後，依據強制罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

