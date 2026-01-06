最壞身教！送女兒上學…爸爸被按喇叭「暴走打人」倒楣騎士被打到滿臉傷

記者陳弘逸／台南報導

台南蔣姓男子過去就有因行車糾紛動手打人的前科，去年載女兒上學途中，遭按喇叭引發不滿，再度惱羞打人挨告；蔣男因否認犯行，又無悔意；法官認為，他態度乖張、行為暴戾，已影響來往不特定民眾對於社會治安與法和平性信賴，審理後，依傷害罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，蔣男2025年6月24日上午7時38分許，騎機車載女兒上學途中，行經台南市中西區民生路與環河街口，跟同向另名騎士發生行車糾紛，趁雙方在路口待轉區停等紅燈時，蔣男竟出手連續毆打對方頭、臉部多次，造成他頭部外傷合併顏面部鈍挫傷、右眼鈍挫傷等傷害。

事後受害騎士報警提告，蔣男只坦承有發生行車糾紛有動手，但否認傷害罪，並辯稱，當時對方有戴安全帽，不可能拍打造成受傷，且受害人36小時後才去就診，認為驗出來的傷跟他的行為沒有因果關係。

依據監視器畫面、受害騎士指控及驗傷報告，足證傷勢與蔣男動手有關，且傷勢位置一致，因此，未採信他的辯詞。

法官認為，蔣男只因行車糾紛就徒手打人，且案發當下在車水馬龍處所，於光天化日之下毆打他人，目無法紀，加上態度乖張、行為暴戾，已影響來往不特定民眾對於社會治安與法和平性信賴。

考量蔣男矢口否認犯行，態度避重就輕，審理時才致歉，還再三推諉因遭鳴按喇叭而起、反控對方是主因，被視為態度非佳，加上過去就有因行車糾紛徒手毆打他人遭判刑的前科，顯未記取教訓，因此，法院審理後，將他依傷害罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

