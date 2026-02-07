最多年省240萬！健保放寬「2項大腸癌標靶藥」給付 1548人受惠

記者簡浩正／台北報導

健保放寬2項大腸癌標靶藥給付，約1548人受惠。（示意圖／翻攝自pixabay）

最高年省240萬！衛福部健保署今（7）日宣布，放寬2項大腸癌標靶藥物給付於第一線治療，並取消療程給付限制，預估1548名病人受惠，挹注年藥費約4.6億元。每位患者每年約可節省92萬元至240萬元，大幅降低患者負擔。

根據國健署「112年國人十大癌症發生人數」統計，大腸癌發生病例計1萬9074人，位居10大癌症發生人數第2名，較前一年增加1431人。

112年國人十大癌症發生人數。大腸癌排名第二。（圖／翻攝自國健署官網）

健保署表示，為落實健康台灣願景，讓癌症治療接軌國際，進一步精準治療大腸癌醫療照護，並減輕病友家庭經濟負擔。健保署於去(114)年12月全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議(共擬會議)同意修訂2項標靶藥物於第一線治療的給付療程限制。

廣告 廣告

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，由於隨著大腸癌治療臨床經驗積累及新藥研發，治療模式趨勢逐漸由固定療程轉向根據病情進展進行個別化調整。同時考量大腸癌病人在治療過程中的持續用藥需求，自115年2月1日放寬給付含cetuximab及含panitumumab成分藥品於第一線治療，取消療程給付限制，以符合國際治療趨勢，也減輕病人經濟負擔，提升整體治療彈性及效果。

另外，針對具有BRAF V600E突變的大腸癌病人，於共擬會議通過同意含encorafenib新成分新藥與含cetuximab成分藥品併用作為第二線雙標靶治療組合，此為首個給付於具有BRAF V600E突變之藥物。相較於現有標準療法，能延長無惡化存活期2.8個月及整體存活期3.4個月。考量廠商供貨情形，最快可於115年3月1日生效。她說，兩項治療放寬預估可嘉惠1548名病人，並挹注年藥費約4.6億元，每位病人每年約可節省92萬元至240萬元，大幅降低病人負擔。

健保署長陳亮妤表示，為持續照護癌症病友，秉持實證醫學與成本效益原則，逐步接軌國際治療指引，積極納入新藥給付，亦透過Power BI儀表板整合篩檢與就醫資料，監測個案就醫歷程，並提醒院所未即時確診、未治療個案名單，輔導院所精準「追陽」。

她說，以113年為例，大腸癌篩陽個案有78%即時進行大腸鏡檢查、疑似癌前病變或癌症個案有91%已接受治療。顯示健保署有效串聯篩檢與後續照護，促使確診期別前移，強化預防醫學與生活型態管理，提升大腸癌病友獲得全程連續性之照護品質。

更多三立新聞網報導

「沒那麼嚴重」成毒瘤！《世紀血案》翻拍遭炎上 台大醫施景中：我拒看

昨動第2次手術！陳宗彥傳病情不樂觀 醫曝「出血位置」決定預後

春節趕出國！辦護照預約竟排到4月 內行人「教一招」：1分鐘都不用等

新影片證實「找廠商執刀」中榮認定2醫師違法：停止手術從重處份

