最多燒20包庫錢！喪家想多燒 葬儀社涉行賄殯儀館

台北市立殯儀館再爆出弊案，根據規定在殯儀館內最多只能燒20包庫錢，超過上限就得送到環保局集中燒，卻有殯葬處的禮廳人員，利用喪家想多燒庫錢給往生者，涉嫌跟殯葬業者勾結收取紅包，全案會曝光是殯葬處調閱金爐監視器，發現庫錢數量異常，主動向廉政署通報。

低頭進入北檢，他是台北市立殯儀館的禮賓人員，同時也負責管理金爐，卻勾結殯葬業者收賄。利用的是喪家希望往生者能多帶點錢上路，這回被約談了，包含五名殯儀館正式職員以及殯葬業者。

根據規定，在台北市立殯儀館如果要燒庫錢給往生者，最多就是20包，假設要更多的話就必須向殯葬處登記，送到環保局集中燒，就有殯葬業者職員涉嫌利用這個漏洞向喪家收賄。

大部分喪家都會想在殯儀館內完成所有後事，就是看準有法師在。

電影父後七日：「等一下以我為主站四個角，這樣圍起來要燒給你爸的庫錢就不會不見了。」

通常燒了庫錢，法師會擲杯問亡者是否收到，讓喪家放心，不過葬儀業者無視規定，跟管理金爐的禮賓人員說好，就在殯儀館內焚燒庫錢，對此殯葬處比對金爐監視器，確認庫錢數量異常，主動向廉政署檢舉。

北市殯葬處副處長陳智豪：「涉案職員主要都是擔任禮廳管理員，通常都是禮廳的巡視，還有負責金爐的開爐，疑似有超量焚化庫錢的情況，有跟(殯葬)業者有接觸，但是我們不知道實際的情況，所以有在蒐集相關事證，交由給廉政署做調查。」

這回檢廉依違反職務收賄罪，約談15人到案，其中殯儀館五名技工以10萬到20萬交保，儘管對喪家而言，多燒庫錢是表一份最後心意，但辦後事殯葬處人員收紅包就是違法，究竟收了多少錢仍有待調查釐清。

