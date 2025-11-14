最多省18萬！T-Roc R這波優惠、連錢包都說先買再說
記者鍾釗榛／綜合報導
台灣福斯汽車替 T-Roc R再添狠角，全新「極緻版」首次導入R部門操刀的霧影消光灰，不只視覺沈穩，還有股冷冽霸氣。搭配全新19吋Pretoria雙色鋁圈，靜止看就很快，路上回頭率幾乎保證滿格。車外還加入Black Style黑化套件，從格柵、後視鏡到細節裝飾全都暗黑處理，跑格味道直接濃到滿出來。
性能火力全開
別以為它只是帥，T-Roc R極緻版的性能更是貨真價實。2.0升渦輪引擎能輸出 300匹最大馬力、40.8kgm扭力，0到100公里加速只要4.9秒，正式踏進小型性能休旅的狠角色名單。搭配DCC主動式底盤控制系統與R專屬運動化懸吊，無論市區、山路還是高速公路，都夠敏捷、夠穩定。
R專屬內裝＋數位化介面
進到車內，同樣是滿滿R視覺。專屬運動座椅、R方向盤、金屬踏板再配上全黑化細節，營造濃厚性能車氛圍。數位儀表、觸控式中控與IQ.DRIVE智慧駕駛輔助通通標配，科技跟安全感一次到位。
價格與優惠
政府汰舊換新後，T-Roc R極緻版入手價從172.8萬元起。最吸睛的是霧影消光灰只要加價4萬元，就能升級價值10萬元限定套件。福斯人禮遇白金會員再享2萬購車金，全包起來最多可省18萬元。11月內交車還能選配前後雙鏡行車紀錄器，或搭配財務方案享額外折扣。
限量優惠開跑
T-Roc R極緻版這次等於把性能、外型與誠意一次補滿。對想買性能休旅、又想要特別車色的消費者來說，這次的極緻版簡直像是「剛好幫你客製好的版本」，想搶記得把握這波限量配額。
